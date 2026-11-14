"밴스 미 부통령, 중간선거 참패로 2028년 대선 출마 포기 검토"

▲ 밴스 부통령

JD 밴스 미국 부통령이 2028년 대선에 출마하지 않는 방안을 진지하게 검토하고 있다고 미 CNN방송이 13일(현지시간) 보도했습니다.CNN방송은 밴스 부통령의 측근 등 10여명을 접촉, 밴스 부통령이 아직 결정을 내린 것은 아니라며 이같이 전했습니다.밴스 부통령은 공화당의 유력한 차기 대선 후보로 꼽혀왔으나 최근 중간선거에서 집권당이 참패하며 트럼프 대통령과 함께 패배 책임론에 직면했습니다.선거 참패로 세력 약화가 여실히 드러난 트럼프 대통령의 핵심 지지층 '마가'(MAGA·미국을 다시 위대하게) 진영을 재건하고 대선 출마의 동력으로 삼는 것 역시 여의치 않은 상황입니다.선거 참패 규모로 볼 때 고물가에 질려 트럼프 대통령에게 대거 등을 돌린 지지자들을 돌려세우는 것도 만만치 않은 작업입니다.밴스 부통령은 중간선거 다음날 '패배는 이란전쟁 탓'이라고 공개 주장하며 참패의 수렁에서 거리를 두려고 하다 트럼프 대통령의 분노를 사기도 했습니다.트럼프 대통령은 공개석상에서는 밴스 부통령이 소셜미디어 엑스에 글을 올릴 것이라는 것을 알고 있었다며 대수롭지 않은 척했지만 사석에서는 밴스 부통령이 전쟁의 정당성을 옹호하지 않은 데 대해 매우 화를 냈다고 CNN은 전했습니다.이란과의 합의는 필요 없고 밴스 부통령이 민주당 지역의 부패 의혹 조사에 집중하도록 하겠다는 트럼프 대통령의 전날 발언도 밴스 부통령과의 관계 설정 측면에서 의미심장합니다.이란 강경파와의 협상도 마다치 않으며 종전 도모에 나선 밴스 부통령을 주저앉힌 것으로도 볼 수 있습니다.어떻게든 이란전쟁을 끝내는 것이 자신의 정치적 미래에 유리하다고 판단하는 밴스 부통령에게는 타격이 될 수밖에 없습니다.밴스 부통령의 측근은 "문제는 밴스가 할 수 있느냐가 아니다. 이란전쟁을 끝내지 못한다면 어떤 공화당 후보도 2028년 대선에서 승산이 없다"고 지적했습니다.또 다른 인사는 "밴스가 어떤 결정을 내리든 놀라지 않을 것"이라며 "그는 겨우 42세다. 이 상황에서 성공이 불가하다면 (추후) 귀환해도 될 정도로 젊다. (지금이) 그의 때가 아닐 뿐인 것"이라고 했습니다.측근 그룹 중에서는 여전히 밴스 부통령이 2028년 대선에서 승산이 있을 것이라고 보는 이들도 있습니다.신임 백악관 비서실장에 임명된 강경파 스티븐 밀러가 행정부의 운영 방향에 공감대를 이루고 있다는 점은 밴스 부통령에게 우호적 요인입니다.일론 머스크 테슬라 최고경영자나 억만장자 투자자 피터 틸과의 관계가 긴밀하다는 점 역시 선거자금 확보 측면에서 유리합니다.중간선거 참패는 미 공화당의 차기 대선 구도를 뒤흔들고 있습니다.여론조사에서 앞서가던 밴스 부통령 대신 마코 루비오 국무장관을 차기 대선 후보로 추대하려는 움직임이 당내에 확산하는 것으로 전해졌습니다.공화당 론 디샌티스 플로리다주지사와 테드 크루즈 상원의원, 브라이언 켐프 조지아주지사 등도 2028년 대권 가도에 나설 채비를 하는 분위깁니다.