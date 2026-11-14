아동작가 데이비드 월리엄스 성범죄 의혹…영국 경찰, 수사 착수

▲ 데이비드 월리엄스

영국 런던경찰청이 아동소설 작가이자 방송인인 데이비드 월리엄스(55)의 성범죄 의혹에 대한 수사에 착수했다고 13일(현지시간) 밝혔습니다.AP 통신과 일간 가디언에 따르면 런던경찰청은 월리엄스의 과거 성범죄 의혹과 관련한 많은 정보를 받았다며 이같이 말했습니다.이같은 의혹은 최근 ITV 방송과 가디언의 공동 탐사보도로 제기됐습니다.보도에 따르면 한 여성은 15세 때 월리엄스 런던 자택에서 성폭력 피해를 당했다고 말했고 다른 여성들도 10대 시절 그로부터 그루밍(길들이기)을 당했던 것으로 생각한다고 말했습니다.월리엄스는 이들 언론사에 보낸 답변에서 "때때로 가볍게 성관계를 맺었던 사람들에 대해 생각 없이 행동했음을 깨닫는다"면서도 범법 행위나 성착취를 하지는 않았다며 의혹을 부인했습니다.월리엄스는 '세계 최고의 악동들', '수상한 아빠', '갱스터 그래니'(Gangsta Granny) 등 유머를 담은 어린이책으로 잘 알려진 작갑니다.그의 책은 전 세계에서 6천만부 이상 팔렸습니다.또한 2000년대 인기를 끈 BBC TV 코미디 시리즈 '리틀 브리튼'(Little Britain)의 기획자 겸 작가, 주연 배우로도 얼굴을 알렸습니다.10년간 오디션 프로그램 '브리튼스 갓 탤런트' 심사위원으로도 활동했으며 출연자에 대한 부적절한 언사로 논란을 빚은 후 2022년 하차했습니다.월리엄스의 책을 바탕으로 제작된 영화 '핑!'의 제작진은 최근 성명에서 월리엄스가 카메오 출연한 장면을 삭제했으며 영화 홍보에 윌리엄스를 참여시키지 않을 것이라고 밝혔습니다.일부 학교는 도서관 서가에서 월리엄스의 책을 치우기 시작했다고 BBC 방송이 전했습니다.지난해 출판사 하퍼콜린스는 부적절한 행동을 이유로 월리엄스와 관계를 단절했습니다.당시에는 상세한 의혹이 공개되지 않았으나, 가디언은 당시 하급 여직원과의 부적절한 관계에 대한 의혹 등 수년에 걸친 우려가 있었다고 전했습니다.(사진=게티이미지)