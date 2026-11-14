'손흥민 ·96라인 선발 출격' 모레노호, 사우디에 3대 2 패배

▲ 사우디에 패배한 한국

모레노호 태극전사들이 반목을 뒤로하고 나선 중동 원정 2연전의 첫 경기에서 사우디아라비아에 42년 만의 3실점 패배를 당했습니다.로베르트 모레노 감독이 지휘하는 한국 축구대표팀은 카타르 도하의 자심 빈 하마드 스타디움에서 열린 사우디아라비아와 평가전에서 3대 2로 졌습니다.한국이 사우디아라비아에 진 건 2005년 8월 16일 2006 독일 월드컵 최종예선 1대 0 패배 이후 21년 만이고, 사우디에 3골 이상 내주고 패배한 것은 무려 42년 만입니다.1984년 로스앤젤레스 올림픽 최종예선에서 사우디아라비아에 5대 4로 패배한 이후 처음으로 3실점을 했습니다.사우디아라비아는 국제축구연맹(FIFA) 랭킹 55위로 한국(32위)보다 23계단 아래에 있습니다.아시아축구연맹(AFC) 가맹국 중에서는 한국이 4번째, 사우디아라비아가 5번째로 랭킹이 높습니다.한국은 사우디아라비아와 역대 전적에서 5승 9무 6패로 열세에 놓였습니다.이번 중동 원정 뒤 거취가 불투명한 모레노 감독은 한국 대표팀을 이끌며 5경기에서 2승 1무 2패를 기록했습니다.사우디전에서 모레노 감독은 갈등을 털고 공동 입장문을 발표한 주장 손흥민과 1996년생 동갑내기 황희찬 김민재 황인범을 모두 선발로 출전시켰습니다.손흥민이 최전방에서 오현규와 투톱을 이뤘고 황희찬은 이강인과 함께 좌우 날개에 포진했습니다.황인범은 중원에서 박진섭과 호흡을 맞췄고 김민재는 이한범과 중앙 수비로 출격했습니다.대표팀은 전반 추가시간 사우디에 선제골을 내주고 끌려갔습니다.후반 시작 2분 만에 오현규가 설영우의 크로스를 논스톱 슛으로 연결해 균형을 맞췄지만 이후 수비가 와르르 무너졌습니다.후반 12분부터 2분 새 수비가 흔들리며 사우디에 2골을 내줘 3대 1로 리드를 내줬습니다.대표팀은 교체 투입된 이재성이 24분 만회골을 터뜨렸고 거센 추격에 나섰지만 끝내 동점골을 뽑지 못하고 3대 2로 졌습니다.대표팀은 오는 17일 카타르와 중동 원정 평가전 2차전을 치릅니다.(사진=연합뉴스)