1만 명 2천 억 피해…LG가 3세 8년 도피 끝 '구속'

<앵커>



주가조작 혐의 수사를 피해 8년 동안 국외에서 해외 도피 생활을 해온 LG가 3세 구본현 씨가 구속됐습니다. 구 씨는 자기 자금 없이 코스닥 상장사를 인수한 뒤, 허위 공시로 주가를 띄워 100억 원 넘는 부당이득을 챙긴 혐의를 받고 있습니다.



조민기 기자입니다.



<기자>



고 구자경 LG그룹 명예회장의 조카이자 LG가 3세인 구본현 씨.



구 씨는 지난 2007년 신소재 개발 업체를 인수하면서 주가를 조작해 139억 원의 부당이득을 챙긴 혐의로 기소돼 대법원에서 징역 3년이 확정됐습니다.



하지만 구 씨는 출소 후 또다시 비슷한 범행을 꾸몄습니다.



금융 당국은 구 씨가 지난 2016년부터 2년 동안 자기 자본 없이 재벌 인맥을 이용해 자금을 차입하는 방식 등으로 코스닥 상장사 두 곳을 인수하고, 허위로 호재성 공시를 띄워 주가를 올린 뒤 팔아 치우면서 100억 원 이상의 부당이득을 취한 정황을 포착했습니다.



이 과정에서 구 씨가 관계 법인 현금을 자기 돈처럼 유흥비 등으로 쓰며 46억 원을 횡령하고, 123억 원을 담보 없이 빌려준 정황도 드러났습니다.



결국 2018년 두 회사 모두 상장 폐지되면서 개미 투자자 약 1만 명이 2천억 원대 피해를 본 것으로 전해졌습니다.



그런데 구 씨는 검찰 수사 착수 전인 지난 2018년 10월 돌연 네덜란드로 출국했고 수사에 착수한 검찰은 인터폴에 적색 수배를 요청했습니다.



법 개정에 따라 경찰은 검찰로부터 해당 사건을 넘겨받아 수사를 진행해 왔습니다.



8년간 도피 생활을 이어 온 구 씨는 두 달 전 캄보디아 현지 경찰에게 붙잡혔고, 지난 9일 국내로 송환돼 결국 구속됐습니다.



[임정완/서울경찰청 금융범죄수사1계장 : 네덜란드, 프랑스, 태국을 경유해 캄보디아에서 8년간 도피 생활을 했습니다. 현지에서 만난 지인과 같이 생활했다고….]



구 씨는 경찰 조사에서 대체로 혐의를 인정하는 것으로 파악됐습니다.



경찰은 다음 주 구 씨를 송치할 계획입니다.



(영상취재 : 주용진, 영상편집 : 김종미, VJ : 노재민, 디자인 : 김한길)