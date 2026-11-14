'최민희 감찰'에서 폭발…집단행동 정면 충돌

<앵커>



민주당에서는 김민석 대표를 중심으로 한 친이재명계와 정청래 전 대표를 비롯한 당내 강경파가 정면충돌했습니다. 지난 당내 경선 당시 신천지 개입 의혹을 놓고 쌓여온 갈등이 최민희 최고위원에 대한 윤리 감찰을 계기로 폭발한 겁니다.



김지욱 기자입니다.



<기자>



김민석 민주당 대표가 최민희 최고위원에 대한 윤리 감찰을 지시하자 최 의원은 어제(13일) 아침 기자회견을 열었습니다.



[최민희/민주당 의원 : 제가 (이 대통령이) 한덕수 탄핵에 반대했다는 것을 잘못 말한 것 같습니다. 지금 정확히 기억을 못 하겠습니다.]



"이재명 대통령이 당 대표 시절 윤석열 전 대통령 탄핵에 반대했다"는 발언으로 감찰을 받게 되자 직접 해명에 나선 겁니다.



정청래계 최고위원과 함께 또 다른 기자회견까지 연달아 진행했습니다.



[한민수/민주당 의원 : 당을 혼란과 위기에 빠뜨리고 당원들을 반으로 갈랐습니다. 지금 윤리 감찰을 할 대상은 김민석 대표입니다.]



민주당 최고위원회의 불참 뒤 기자회견을 연 것을 두고서 공개 비판이 쏟아졌습니다.



[박성준/민주당 의원 : 민주당 역사에 최고위원회의 시간에 최고위원들이 들어오지 않았던 역사가 있었습니까.]



전·현직 대표가 전면에 선 계파 갈등은 지난 8월 전당대회 이전부터 거슬러 올라갑니다.



김 대표는 출마 명분을 정청래 전 대표로부터 찾았고,



[김민석/민주당 대표 (지난 7월) : 지난 1년 자기 정치의 폐해가 당과 당정 협력을 혼선에 빠뜨렸습니다.]



정 전 대표는 김 대표의 검찰 개혁 의지를 문제 삼으며 연임에 도전했습니다.



[정청래/전 민주당 대표 (지난 7월) : (공소청 법안도) 정부 원안대로 했다면 당원들이 아마 난리가 났을 거다라는 말씀을 드리고요.]



당 대표 경선 때 신천지 교인들이 개입했다며 김 대표가 제기했던 신천지 의혹도 갈등을 키웠습니다.



여기에 조국혁신당과 통합, 조희대 대법원장 탄핵 문제 등 현안마다 충돌하면서 두 계파가 돌아올 수 없는 강을 건넌 것 아니냐는 분석도 나오고 있습니다.



(영상취재 : 오영춘·김용우, 영상편집 : 최진화)