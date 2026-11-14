사진도 음악도 '척척'…가볍고 똑똑해진 AI 안경

<앵커>



최근 시험장에서 AI 안경을 이용한 부정행위가 잇따르면서 전문직 시험에까지 의혹이 번지고 있습니다.



더 가볍고 똑똑해진 AI 안경이 일상으로 빠르게 파고드는 가운데, 국내 출시를 앞둔 신제품을 뉴욕 김현우 특파원이 먼저 써봤습니다.



<기자>



뉴욕 맨해튼에 마련된 AI 안경 체험장입니다.



안경테의 셔터를 누르자 시선이 머문 곳이 사진으로 찍혀 스마트폰에 전송되고, 악보를 보기만 해도 그 음악을 곧바로 들려줍니다.



외국어를 몰라도 대화에 아무런 지장이 없습니다.



[AI 음성 : 오늘 저는 여러분께 프랑스에 대해 특히 제가 태어난 도시에 대해 이야기하고 싶습니다. 프랑스에 가 본 적 있으신가요? (네, 파리에 가봤습니다.)]



안경다리에 있는 스피커를 통해 눈앞의 세상을 바로바로 설명해 줍니다.



[AI 음성 : (이게 무슨 문자고 무슨 뜻이야?) 고대 페트라를 번영시킨 나바테아인들이 사용하던 언어로 그들의 역사와 문화를 기록하고 있습니다.]



인텔리전트 아이웨어를 사용하면 처음 보는 생소한 제품도 그 정보를 손쉽게 알 수 있습니다.



[AI 음성 : (어떤 제품이야?) 인도네시아식 달콤한 간장으로 볶음밥이나 볶음면 같은 요리에 감칠맛과 단맛을 더하는데 주로 사용됩니다. 뉴욕에서 구매가능한 곳을 바로 찾아볼게요.]



구글의 인공지능과 삼성전자의 하드웨어에 국내 안경 브랜드의 디자인을 더한 AI 안경이 다음 달 국내 출시됩니다.



메타가 독주해 온 이 시장에 가벼워진 무게와 감각적 디자인으로 도전장을 내민 겁니다.



지난해 전 세계 시장에 풀린 AI 안경은 870만 개로 1년 새 4배 넘게 성장했습니다.



이용자가 늘면서 AI 안경을 활용한 부정행위가 잇따르는 등 부작용도 커지고 있습니다.



[최형욱/AI 하드웨어 혁신 플랫폼 대표 : 시험 때만 문제가 되는 게 아니라 언제 어디서든 누구나 사진이 찍힐 수 있다고 하는 그 문제 때문에 기업도 좀 기술적으로 어떻게 이것들을 해결할까 고민이 좀 많이 있어야 할 것 같고요.]



안경 너머로 AI가 세상을 읽어주는 시대.



기술이 빠르게 발전하는 만큼 제도 정비도 서둘러야 할 시점입니다.



(영상취재 : 이희훈, 영상편집 : 김경연)