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'신호 위반' 우회전 차량에 7세 초등생 참변

임지현 기자
작성 2026.11.14 06:37 조회수
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<앵커>

경기 김포시의 한 사거리에서 횡단보도를 건너던 초등학생이 우회전하던 차량에 치여 숨졌습니다. 학교 근처 어린이보호구역인 데다 보행자 신호가 초록불이었는데도 차량은 멈추지 않았습니다.

임지현 기자가 취재했습니다.

<기자>

경기 김포시의 한 사거리.

도로 모퉁이에 차량 한 대가 우회전 깜빡이를 켠 채 멈춰 서 있고, 밑에는 킥보드가 깔려있습니다.

곧이어 구급차 한 대가 도로에 선 뒤 대원들이 급하게 내립니다.

그제(12일) 오후 3시 반쯤, 경기 김포시 걸포동의 한 스쿨존 사거리에서 40대 남성 A 씨가 몰던 SUV가 우회전을 하다가 초등학교 2학년 남학생 B 군을 치었습니다.

피해 학생은 이곳 횡단보도 앞에서 기다리다 보행 신호가 초록불로 바뀌자, 킥보드를 타고 길을 건너던 중 변을 당했습니다.

신고를 받고 출동한 소방이 심폐소생술을 하며 병원에 이송했지만 B 군은 숨졌습니다.

B 군은 학교를 마치고 학원을 가던 길이었던 것으로 전해졌습니다.

우회전 차량은 보행자가 보이면 일단 멈춰서야 하지만 A 씨는 이를 지키지 않은 것으로 조사됐습니다.

사고 현장 인근 500m 안에는 초등학교가 2곳이 있는데도 주민들은 평소 해당 교차로에서 우회전 시 멈추지 않는 차량을 많이 보았다고 말했습니다.

[이윤솔/상가 직원 : (횡단보도 앞에서 멈추면) 뒤에서 경적을 울리는 차도 있고, 서지 않고 그냥 가는 차량도 있고….]

[인근 학부모 : 저도 초등학교 1학년 여자 아이를 키우고 있는데, (피해 학생이) 초록불에 지나간 건데도 사고가 났으니까, 하원은 엄마가 직접 해야 되나….]

A 씨는 경찰 조사에서 B 군을 제대로 보지 못했다는 취지로 진술했습니다.

경찰은 A 씨를 어린이 보호구역 치사 혐의로 체포하고 차량 블랙박스 등을 분석해 구체적인 사고 경위를 조사할 계획입니다.

(영상취재 : 최대웅, 영상편집 : 최진화, 디자인 : 제갈찬)
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