전 재산 쏟아부었는데…"평생 살 수 있는 집" 돌연 중단

<앵커>



평생 바다 위를 항해하며 세계를 유람할 수 있다는 홍보에 크루즈에 승선했던 승객 수백 명이 하루아침에 짐을 싸서 내려야 할 처지에 놓였습니다. 특급 크루즈 '오디세이호' 이야기인데요.



사건의 전말을 비디오머그, 장훈경 기자가 전합니다.



<기자>



[매우 중요한 공지사항입니다. 안타깝게도 운영을 지속하는 데 필요한 연료를 확보하지 못했습니다. 이에 따라 해당 선박은 오늘 오후부터 공식적으로 '웜 레이업(warm lay-up)'에 들어갑니다.]



길이는 약 196m, 폭은 약 22m, 2만 4천여 톤급 규모로 최대 650명까지 수용할 수 있는데요.



크루즈 내에는 피트니스 센터, 도서관, 수영장, 의료 센터 등 다양한 편의시설이 갖춰져 있습니다.



운영사인 '빌라 비 레지던스'는 고객을 모집할 당시 오디세이호를 '평생 거주할 수 있는 집'으로 홍보했습니다.



영구 거주 실의 분양가는 약 12만~44만 달러(한화 약 1억 6천만~약 5억 9천만 원)이고 월 생활비는 추가로 내야 합니다.



2024년 10월, 오디세이호는 북아일랜드 벨파스트를 출발해 프랑스 브레스트로 향하며 본격적인 세계 일주 항해를 시작했습니다.



3년 반 동안 147개국 400여 곳 이상의 목적지를 누빌 계획이었습니다.



전 재산을 들여 크루즈 생활을 선택한 사람도 있었습니다.



2025년 6월, 70대 미국인 샤론 레인은 실버타운에 입주하는 대신 12만 9천 달러, 우리 돈 약 1억 8천만 원 상당의 선실을 구매해 15년 동안 세계 여행을 떠나기로 했습니다.



당시 샤론 레인은 '내 꿈이 실현됐다'며 '15년 후에는 집을 구하거나 또 다른 배에 오를 수도 있지만 지금은 이 배의 갑판이 내겐 가장 행복한 공간'이라고 말하기도 했습니다.



승객들이 꿈꾸던 바다 위 생활은 끝까지 지속되지 못했습니다.



현지시간 지난달 25일 오디세이호가 캄보디아 시아누크빌항에 입항하고 이틀 뒤인 27일 돌연 운영을 중단했습니다.



운영사가 밝힌 이유는 중동 전쟁 이후 급격히 치솟은 연료비였습니다.



운영사는 성명을 통해 '사업을 운영 중인 지역에서 연료비가 급격히 상승했다, 과거 약 1,800달러 정도였던 선실 한 개당 환산 월간 연료비가 최근 아시아 일부 지역에서 약 6천~8천 달러 수준까지 치솟았다'며 '2월 말 분쟁이 시작된 이후 운항 일정을 늦추고 항구에 머무는 시간을 늘리는 등 연료 소비를 줄이기 위한 조치를 취해왔지만, 급격히 치솟은 연료비를 상쇄하기에 역부족이었고 운영 손실을 더 이상 감당하기 어려운 상황에 이르렀다'고 설명했습니다.



당시 크루즈에는 승객 203명과 승무원 156명이 타고 있었습니다.



일부 승객은 고국으로 돌아갔지만, 집과 사업을 정리하고 배에 올랐던 승객들은 갑자기 새로운 거처를 찾아야 하는 처지에 놓였습니다.



크루즈 관광은 겉으로는 고부가가치 산업처럼 보이지만 선박 건조와 도입에는 막대한 초기 투자비가 들고 운항을 시작한 뒤에도 상당한 비용이 듭니다.



연료비는 물론 선박 유지·보수 비용과 승무원 인건비, 각 항구의 이용료까지 부담해야 하는데요.



객실 점유율이 떨어지거나 승객이 줄어들면 수입이 감소하게 됩니다.



그리고 배를 운항하지 않더라도 선박 유지와 정박 등에 적지 않은 비용이 계속 발생합니다.



고정적으로 들어가는 비용은 그대로인데 승객 확보에 실패할 경우 곧바로 적자로 이어질 수 있는 겁니다.



이번 오디세이호의 경우 운항 중단 당시 실제 탑승객은 203명에 불과했습니다.



크루즈 관광 사업에 경영난이 닥치자 그 피해는 고스란히 승객들의 몫으로 돌아왔습니다.



[빌라 비에/오디세이호 선원 : 문제는 지금 많은 사람들이 갈 곳이 없다는 것입니다. 여기가 그들의 집이었어요. 그들은 미국이나 호주, 혹은 각자 원래 살던 곳의 집을 팔고 모든 자금을 이곳에 쏟아부었는데 이제는 정말 갈 곳이 없어진 상황입니다.]



운영사는 향후 60일 동안 강도 높은 구조조정과 자본 확충을 추진하겠다고 밝혔으나 승객들을 위한 구체적인 보상이나 환불 계획 등을 발표하진 않았습니다.



집과 사업을 정리하고 새로운 인생을 시작했던 사람들.



평생 살 집이라고 믿었던 배는 떠났고 사람들은 낯선 항구에 남았습니다.



평생의 보금자리를 약속했던 회사는 과연 이들에게 어떤 책임을 지게 될까요?