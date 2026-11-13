프로농구 DB, KT 꺾고 홈 3연승…엘런슨 28점 폭

▲ DB의 헨리 엘런슨

헨리 엘런슨이 돌아온 프로농구 원주 DB가 수원 KT를 잡고 홈 3연승을 달렸습니다.DB는 원주 DB프로미 아레나에서 열린 2026-2027 KCC 프로농구 정규시즌 홈 경기에서 KT에 94대 83으로 이겼습니다.홈 3연승을 달린 DB는 8승 6패로 4위를 지켰습니다.3위(6승 4패) 서울 SK와는 승차는 같지만, 승률에서 밀립니다.KT는 대구 한국가스공사와 공동 6위(6승 8패)로 내려앉았습니다.우승 후보로 꼽히는 DB는 주전 외국인 엘런슨이 뇌진탕 증세로 전열에서 이탈하면서 공격력이 반감된 탓에 최근 기대만큼의 경기력을 보여주지 못했습니다.엘런슨이 이날 3주 만에 코트로 복귀해 빛나는 활약을 펼쳤습니다.그가 시작부터 내·외곽을 가리지 않고 득점력을 뽐내면서 DB는 전반부터 성큼성큼 달아났습니다.엘런슨은 전반에만 3점 슛 2개를 포함해 21점을 올리고 리바운드 5개를 잡아냈습니다.최근 기세가 좋은 DB의 이유진은 1쿼터 5분여에 스틸에 이은 통렬한 원핸드 덩크로 홈 관중석을 들끓게 했습니다.3쿼터 KT의 본격적인 추격이 시작됐습니다.KT는 정창영의 외곽포와 패리스 배스, 문정현의 자유투 득점으로 빠르게 따라붙었습니다.쿼터 막판에는 한희원과 강성욱의 3점 슛이 잇달아 림을 갈라 3점 차를 만들었습니다.4쿼터 들어서도 KT의 추격은 계속됐습니다.시작하자마자 문정현의 3점과 정창영의 득점으로 71대 69로 역전했습니다.이어진 치열한 시소게임을 DB의 이선 알바노가 끝냈습니다.알바노는 5분여를 남기고 3점 슛을 성공시키고 곧이어 레이업 득점까지 연속으로 올려 DB가 83대 77로 앞서나가게 했습니다.이어 2분여에는 정효근이 알바노의 패스를 받아 오른쪽에서 깨끗하게 3점을 꽂았습니다.알바노는 1분 30여 초를 남기고 10점 차를 만드는 3점포를 터뜨려 DB의 승리를 예감케 했습니다.종료 38초 전엔 이유진이 스텝백 3점으로 DB 승리에 쐐기를 박았습니다.엘런슨은 양 팀 최다 28점을 올리고 리바운드 10개를 잡아내며 승리의 선봉장으로 나섰습니다.20점을 올리고 어시스트 9개를 뿌린 알바노, 13점 4리바운드를 올린 이유진의 활약도 빛났습니다.프로 2년차 이유진은 개인 한 경기 최다 득점을 기록했습니다.(사진=KBL 제공, 연합뉴스)