여자농구 우리은행 3연승…BNK에 1점 차 신승

▲ 우리은행 선수들

여자프로농구 아산 우리은행이 부산 BNK를 한 점 차로 잡고 단독 선두에 올랐습니다.우리은행은 아산 이순신체육관에서 열린 KB스타뱅킹 2026-2027 여자프로농구 정규리그 홈 경기에서 BNK를 53대 52로 따돌렸습니다.이 경기 전까지 2승 1패로 BNK, 용인 삼성생명, 인천 신한은행과 공동 선두였던 우리은행은 가장 먼저 3승을 따내며 단독 1위로 나섰습니다.우리은행은 4일 시즌 첫 경기에서 신한은행에 덜미를 잡혔으나 이후 3연승 상승세를 탔습니다.BNK는 2승 2패가 되며 4위로 내려섰습니다.1쿼터를 14대 16으로 밀린 우리은행은 2쿼터 초반 이명관과 후지모토 마코의 연속 4득점으로 20대 18로 역전했습니다.하지만 이후 BNK는 바네사 데 헤수스가 자유투와 외곽포로 5점을 연속으로 뽑아내 리드를 되찾았고, 안혜지와 데 헤수스의 활약이 이어진 데 힘입어 전반을 31대 26으로 앞선 채 마쳤습니다.3쿼터에도 BNK의 주도권이 이어졌지만, 우리은행은 쿼터 막바지 후지모토와 변하정의 연속 3점 슛이 꽂히며 39대 41로 턱밑 추격했습니다.이어 4쿼터를 시작하자마자 김단비의 2득점으로 우리은행이 41대 41 균형을 맞췄고, 다시 김단비의 스틸에 이은 골밑 마무리로 43대 41 역전까지 성공했습니다.김단비는 44대 43에서 3점 슛도 터뜨려 격차를 더 벌렸고, 종료 3분 41초 전엔 51대 47을 만드는 점프 슛을 넣어 결정적일 때 맹활약했습니다.BNK는 2분을 남기고 데 헤수스의 돌파 득점으로 50대 51로 쫓아갔고, 34.5초 전엔 안혜지의 골밑슛이 들어가 52대 53으로 따라붙었으나 끝내 전세를 뒤집지 못했습니다.김단비가 17점 10리바운드로 더블더블을 작성했고, 변하정이 리바운드 11개를 따내고 6점을 곁들여 힘을 보탰습니다.김단비와 변하정을 앞세운 우리은행은 공격 리바운드 19개를 포함해 46개의 리바운드를 기록, BNK(33개)를 압도했습니다.BNK에선 데 헤수스가 15점 5리바운드, 이소희가 14점 7리바운드로 분전했습니다.(사진=WKBL 제공, 연합뉴스)