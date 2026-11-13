여자배구 IBK기업은행, 개막 4연승 신바람

▲ 환호하는 IBK기업은행 선수단

한국 프로배구 무대에서 벌어진 일본인 사령탑끼리 대결에서 IBK기업은행의 마나베 마사요시 감독이 먼저 웃었습니다.IBK기업은행은 경기도 화성종합체육관에서 벌어진 HK흥국금융 2026-2027시즌 V리그 여자부 홈경기에서 요시하라 도모코 감독이 이끄는 흥국생명을 세트 점수 3대 0으로 눌렀습니다.IBK기업은행은 개막 4연승을 질주하며 승점 12로 1위를 굳게 지켰습니다.흥국생명은 2승 2패, 승점 6을 기록했습니다.마나베 감독의 데이터 배구를 바탕으로 전 선수가 골고루 점수를 내는 토털 배구로 진화한 IBK기업은행은 견고한 수비로 흥국생명의 공격 성공률을 38％로 낮춰 승리의 기틀을 닦았습니다.승부처는 2세트였습니다.18대 9로 끌려가다가 20대 20 극적인 동점을 이룬 흥국생명은 베테랑 표승주의 퀵 오픈 득점으로 21대 20으로 역전했습니다.그러나 IBK기업은행은 25대 25 듀스에서 최정민의 오른쪽 이동 공격과 아시아 쿼터인 일본 출신 아웃사이드 히터 오사나이 미와코의 오픈 강타로 2점을 연속으로 내 세트를 마무리했습니다.IBK기업은행의 주포 빅토리아은 1세트 중반 연속 서브 에이스로 기세를 올린 뒤 3세트 15대 13에서도 서브 득점을 냈습니다.IBK기업은행은 최정민의 연속 오픈 득점으로 18대 13으로 달아나 승패를 갈랐습니다.빅토리아가 23점, 최정민이 18점, 미와가 13점을 내며 IBK기업은행의 공격을 이끌었습니다.흥국생명에서는 자스티스만이 두 자릿수 점수를 냈습니다.수원체육관에서 열린 남자부 경기에서는 한국전력이 KB손해보험을 3대 0으로 완파하고 3연승을 내달렸습니다.한국 남자 대표팀을 이끈 이사나예 라미레스 감독에게 지휘봉을 맡긴 KB손보는 개막 이래 4연패 수렁에 빠졌습니다.1세트에서만 접전이 벌어졌을 뿐 한국전력의 화력이 KB손보를 압도했습니다.쉐론 베논 에반스와 우스만 쌍포가 32점을 합작했습니다.(사진=한국배구연맹 제공, 연합뉴스)