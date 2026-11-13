박재민, 2027 KPGA 투어 퀄리파잉 토너먼트 우승

▲ 2027 KPGA 투어 퀄리파잉 토너먼트 우승자 박재민

박재민이 2027 한국프로골프, KPGA 투어 퀄리파잉 토너먼트(QT) 우승을 차지했습니다.박재민은 전북 군산 컨트리클럽 토너먼트 코스에서 열린 대회 최종 4라운드에서 이글 1개와 버디 5개, 보기 4개를 묶어 3언더파 69타를 쳤습니다.최종 합계 12언더파 276타를 기록한 박재민은 이날 7타를 줄인 차우진과 동타를 이뤄 18번 홀(파4)에서 이어진 연장전에서 파를 지키면서 보기를 적어낸 차우진을 따돌리고 우승의 기쁨을 누렸습니다.2007년생으로 올해 1월 KPGA 프로(준회원)로 입회하고 4월 KPGA 투어프로(정회원)가 된 박재민은 2부 투어인 데이비드골프 투어에서 활동했고 내년엔 정규 투어에 데뷔하게 됐습니다.이번 QT엔 120명이 출전해 나흘간 4라운드 72홀 스트로크 플레이 방식으로 경쟁했습니다.1위에게는 'KPGA 투어 QT 우승자 시드'가 주어졌고, 우승자를 제외한 상위 40명에게는 'KPGA 투어 QT 상위 입상자 시드'가 부여됐습니다.박재민과 차우진에 이어 임채욱이 3위(10언더파 278타)로 마쳤고, 정선일(캐나다)과 유형일이 공동 4위(8언더파 280타)에 올랐습니다.(사진=KPGA 제공, 연합뉴스)