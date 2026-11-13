[이슈빡] "이 값이면 굳이" 소비자 '부글부글'…안방 내준 현대차 '위기'?

[뉴스헌터스]



인터뷰를 인용 보도할 때는 프로그램명 'SBS <뉴스헌터스>'를 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.



■ 방송 : SBS <뉴스헌터스> 월~금 (18:50~19:50)

■ 진행 : 김종원, 윤태진 앵커

■ 대담 : 이호근 (대덕대 미래자동차학과 교수), 장진택 (자동차 전문기자)

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올해 잇따라 신모델을 내놓은 현대차가 신차 효과를 누리기는커녕 '위기'라는 우려가 나오고 있습니다.



석 달 전 나온 신형 아반떼는 운전석 계기판을 유료 옵션(35만원)으로 책정해 시끄럽습니다. 발이 큰 운전자의 경우, 브레이크 페달을 밟으면 신발이 걸려서 제동거리가 길어질 수 있다는 지적도 나오고 있습니다.



최근엔 노사의 '맨아워' 협의 과정서 제네시스 신차 생산라인이 이틀간 중단됐다 재가동되기도 했습니다.



매출과 판매량이 줄어들고 주가가 급락하는 가운데, 현대차는 안방인 국내 시장에서 BYD와 테슬라의 침투에 밀리고 있는 상황입니다. 자율주행과 로봇 아틀라스도 시간이 걸리는 상황에서 현대차의 돌파구는 어디에 있을까요?



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