[날씨/XR] 내일 전국 비…'10도 안팎' 풀린 날씨

날씨가 우중충합니다.



위성 영상을 보시면 중국 쪽에 거대한 하얀색의 구름대가 보이실 겁니다.



저기압인데요.



저기압의 전면부에서 비구름대가 발달하면서 제주와 남부 충청 지방에는 비가 내리고 있고요, 그 밖의 전국 하늘에도 구름이 가득 끼어 있습니다.



내일(14일)은 이 저기압이 우리나라를 통과하면서 전국에 비가 내리겠고 비는 밤에 서쪽 지역부터 점차 그치겠습니다.



비의 양은 남쪽 지방에 많겠습니다.



전남과 경남에 최대 40mm, 제주에 최고 60mm로 이맘때 비치고는 양이 많은 거고요, 수도권과 강원도에는 5~10mm, 그 밖의 지역 5~30mm의 비가 예상됩니다.



내일은 하늘 종일 흐리겠습니다.



앞서 보신 것처럼 구름이 밤사이에 이불 역할을 하면서 아침 기온은 크게 떨어지지는 않겠습니다.



서울이 10도 예상되고요, 낮 기온 서울이 14도, 광주가 17도로 오늘과 비슷하거나 조금 낮겠습니다.



비가 그쳐도 날이 갑자기 추워지지는 않겠습니다.



당분간은 평년 수준보다 높은 기온이 이어질 전망이고요, 일요일 밤부터 다음 주 월요일 사이에는 동해안에 비가 오겠고, 화요일과 수요일 사이에 또 전국에 비가 내릴 텐데 비가 그치고 나면 날이 확 추워질 전망입니다.



(남유진 기상예보사)