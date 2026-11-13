'독립운동가 후손' 허미미, 임정기념관 찾은 이유는?

<앵커>



독립운동가 후손인 한국 여자 유도의 간판 허미미 선수가 임시정부기념관을 찾았습니다. 독립운동가 우당 이회영 선생을 기리는 시상식에서 체육인으로는 처음으로 상을 받은 겁니다.



전영민 기자입니다.



<기자>



독립 유공자 후손들과 광복회 관계자들 사이에 긴장한 표정이 역력한 이 사람은 유도 국가대표 허미미입니다.



우당 이회영 선생 재단이 선열들의 정신을 계승한 인물에게 주는 '우당 특별 격려상'을, 자신처럼 일본 국적을 포기하고 한국에서 유도 선수로 활약 중인 동생 허미오와 함께 수상한 겁니다.



체육인이 이 상을 받은 건 이번이 처음입니다.



[허미미/유도 국가대표 : 뜻깊은 자리에서 큰 상을 받게 돼서 정말 기쁘고요. 앞으로도 후손으로서 좋은 모습 보여드릴 수 있게 노력을 많이 하겠습니다.]



나고야 아시안게임 금메달을 따내고, 평소 응원하던 프로야구 삼성의 한국시리즈 시구자로 초대받아 마냥 행복한 시간을 보내는 듯했지만, 사실 허미미는 큰 아픔을 참는 중입니다.



지난달 그랜드슬램에서 원래 상태가 좋지 않았던 왼쪽 무릎인대를 또 다친 겁니다.



[허미미/유도 국가대표 : 너무 아파서 사실, (왼쪽 무릎) 십자인대가 원래 끊어져 있었던 상태라서. 조금 많이 불편하긴 합니다.]



완치를 위해서는 수술이 필요하지만, 허미미는 LA 올림픽까지는 재활운동으로 버틸 생각입니다.



상대가 왼쪽 무릎을 집중 공략해도 실력으로 이겨내겠다는 각오입니다.



[허미미/유도 국가대표 : (상대 선수들이 왼쪽 무릎으로만 치고 들어올 수 있잖아요?) 반대 발이 아직 남아 있어서. 힘을 많이 키워야 할 것 같습니다. 믿어도 됩니다. 괜찮습니다!]



허미미는 2년 뒤, 동생과 함께 올림픽 금메달 2개를 들고 할아버지 허석 선생의 묘소를 찾는 꿈을 꿉니다.



[허미미/유도 국가대표 : 미오가 많이 열심히 해야 될 것 같습니다. 자매로 금메달 따거나 하면 역사가 되는 거긴 하잖아요. 정말 되면 좋겠습니다.]



(영상취재 : 유동혁, 영상편집 : 하성원, 디자인 : 변다영, 화면제공 : 유도TV)