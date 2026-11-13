'대학 강사'로 등장…우승 원동력은 '피자와 치킨'?

프로야구 삼성의 우승 주역인 박승규 선수가 대학 특강에 등장해 우승 뒷얘기를 털어놨습니다.



한국 시리즈 4연승 기간 내내 챙겨 먹은 의외의 음식이 있었습니다.



경산 경일대 학생들의 박수를 받으며 등장한 박승규 선수, 가을 야구 때 똑같은 음식을 매일 먹은 이야기로 웃음바다를 만들었습니다.



[박승규/삼성 외야수 : (플레이오프) 내내 저녁에 생고기만 먹었고, 한국시리즈 1차전 전날에도 생고기를 먹었는데 져서 (김)지찬 선수랑 같이 치킨 피자를 먹었는데, 또 2차전은 이기더라고요. 그래서 '이건 계속 먹어야겠다, 지찬아' 해서 한국시리즈 끝날 때까지 치킨, 피자를 먹었고, 옷도 좀 더러울 수 있지만, 사복을 플레이오프 때부터 한국시리즈까지 똑같은 옷만 입고 출근했습니다. 면도도, 코털 정리도 다 안 했습니다.]



전 근대5종 국가대표 김선우 선수와 다음 달 결혼식도 준비하며 이렇게 귀여운 청첩장도 만든 박승규 선수, 곧 내년에 다시 정상에 오를 준비를 시작하겠다는데요.



[박승규/삼성 외야수 : 2주일 지나고 난 다음부터는 다시 이제 몸을 만들고, 내년을 위해서 제가 부족한 부분을 메우기 위해서 최선을 다하는 것 같습니다.]



(영상편집 : 최혜영, 디자인 : 황세연, 영상제공 : 경일대학교)