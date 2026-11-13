잠시 후 사우디전…손흥민, "더 단단해지는 과정"

<앵커>



축구대표팀이 잠시 후 사우디아라비아와 평가전을 치릅니다. 대표팀의 갈등이 불거진 뒤에 처음으로 취재진 앞에 선 주장 손흥민 선수는 팀이 더 단단해지는 과정을 겪고 있다며 스스로 후배들에게 좋은 본보기가 되겠다고 다짐했습니다.



카타르에서 이정찬 기자입니다.



<기자>



지난달 '전설' 차범근을 넘어 역대 A매치 최다골 신기록을 세우고도 팀 내 갈등이 불거지며 어수선한 시간을 보낸 손흥민은 지난 한 달을 이렇게 돌아봤습니다.



[손흥민/축구대표팀 주장 : 쉽지는 않았지만 또 이런 것들로 인해서 더 얘기할 수 있는 기회들이 있고, 좋은 시간이었던 것 같아요. 더 단단해지는 과정이라고 생각을 하고.]



이른바 '96라인' 후배들과 함께 쓴 입장문에 '구체적인 설명'이 부족하다는 걸 인정하면서도 이젠 '경기장 위 모습'으로 평가받길 바랐습니다.



[손흥민/축구대표팀 주장 : 한 목표로 한 방향으로 가기로 또 잘 얘기를 나눴으니까 앞으로 경기력으로만 좀 이렇게 얘기를 해 주셨으면 좋겠고.]



대표팀 주장으로 8년이 넘는 시간을 보내며 그 '무게'를 내려놓고 싶은 순간도 있었지만, '책임'을 피하지 않겠다고 다짐했습니다.



[손흥민/축구대표팀 주장 : 그러고(내려놓고) 싶죠. 근데 이런 무게감은 제가 선택할 수 있는 게 아니잖아요. 할 수 있을 동안은 후배들한테도 항상 좋은 본보기가 되려고 하고.]



이번 사태를 '전화위복'의 계기로 삼아 팀을 하나로 묶어 1년 뒤로 미뤄진 아시안컵에서 68년 만의 정상 탈환에 도전하겠다는 각오입니다.



[손흥민/축구대표팀 주장 : 가장 오래 기다리고 기다린 트로피잖아요. 이렇게 좋은 멤버를 가지고 우승을 할 수 있으면 너무나도 좋을 것 같고.]



마침 오늘 밤 상대는 아시안컵 개최국이자, 최근 중동 축구 정상에 선 사우디아라비아입니다.



비 온 뒤 굳는 땅처럼 대표팀이 더 단단해질 수 있을지, 오늘 밤 사우디전 관전 포인트입니다.



(영상편집 : 박정삼)