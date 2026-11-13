호통친 병사에 훈장…헤그세스의 '반전 시도'

<앵커>



헤그세스 미국 국방장관이 국립묘지에서 소란을 피운 자신의 일행을 꾸짖은 병사에게 직접 훈장을 수여했습니다. 탄핵 위기로 리더십이 흔들리고 구설수까지 겹치자, 여론 반전을 시도하는 모양새입니다.



박찬범 기자의 보도입니다.



<기자>



헤그세스 미국 국방장관이 엄숙한 표정으로 병사에게 훈장을 달아줍니다.



헤그세스 장관이 SNS에 직접 공개한 사진으로, '우리는 병사들과 규율을 사랑한다', '계속 전진하라, 애국자들'이란 글도 함께 남겼습니다.



높은 등급에 해당하는 '합동공로훈장'을 받은 이 병사는 미 육군 3보병연대 소속 토머스 이글레시아스 상병입니다.



미 재향 군인의 날이었던 하루 전날, 알링턴 국립묘지 '무명용사의 묘'에서 사진을 찍으며 떠드는 헤그세스 장관 일행에게 호통을 친 그 인물입니다.



[이글레시아스/미 육군 상병(국립묘지 경비병) : 방문객들은 이곳에서 항상 정숙하고 경건한 분위기를 유지해야 합니다!]



헤그세스 장관이 자신과 일행이 보여준 무례한 행동으로 거센 비판에 직면하자, 여론 반전을 노리고 훈장을 수여한 거라는 해석이 나옵니다.



헤그세스 장관의 자질 논란은 이번은 처음은 아닙니다.



인사청문회 당시부터 국방 경험 부족과 성 추문 의혹이 제기됐고, 장관 업무를 수행하면서도 군사 기밀 유출 논란 등 각종 구설이 이어졌습니다.



헤그세스 장관이 공언한 것과는 달리 이란 전쟁이 장기화하면서 유가가 폭등하자 전쟁 책임론도 불거졌습니다.



[헤그세스/미 국방장관 (지난 3월) : 미국과 이스라엘에 죽음을 외치던 (이란) 정권은 결국 미국과 이스라엘로부터 죽음을 선물 받았습니다.]



헤그세스 장관은 지난 10일, 미 하원에서 표결 무산으로 탄핵소추를 일단 피했는데, 내년 새 의회가 출범하면 민주당의 탄핵 공세는 다시 거세질 전망입니다.



(영상편집 : 정용화, 디자인 : 임찬혁)