빨간 넥타이 매고 "욕 먹더라도 M&A 활성화"

<앵커>



이재명 대통령이 자본시장 정책 간담회에서 금융시장 불공정 행위에 대한 개혁을 강조했습니다. 기업 인수합병 과정에서 소액 주주에게 매각 기회를 주는 의무공개매수제를 놓곤, 즉석 현장 투표로 의견을 묻기도 했습니다.



강청완 기자입니다.



<기자>



이재명 대통령이 주가 상승을 뜻하는 빨간색 넥타이를 매고 서울 여의도 한국거래소를 찾았습니다.



자본시장 정상화 방안들이 폭넓게 논의됐는데 쟁점 중 하나는 '의무공개매수제도'였습니다.



현재 M&A, 즉 인수합병은 경영권 프리미엄을 얹어 지배 주주의 지분만 매수하면 됩니다.



이 때문에 소액 주주들 차별 논란이 끊이지 않았습니다.



여당이 추진 중인 의무공개매수제는 인수자가 소액 주주 주식도 동일한 가격에 매입하도록 하는 제도인데, 의무 매수 지분을 전체의 몇 %로 하느냐가 쟁점입니다.



현재 정부안은 대주주 지분 위에 소액주주 몫까지 전체 지분의 50% 더하기 1주 이상 의무적으로 매수하게 하자는 쪽이지만 민주당 내에선 소액 주주가 팔기를 원하는 양은 100% 매수하도록 하자는 의견이 적지 않습니다.



[이효섭/자본시장연구원 연구위원 : 100% 전량 매수를 의무화하면 M&A가 위축되므로, 50% + 1주 제도를 먼저 시행하고 단계적으로 강화해야 합니다]



[김우찬/고려대 경영대학 교수 : 전 세계적으로 (공개의무매수 비율은 100%이지) 50% + 1주의 공개 매수 제의를 하는 나라는 없습니다.]



이 대통령은 두 안을 놓고 즉석 현장 투표를 제안했습니다.



[이재명 대통령 : 투표 한 번 해보겠습니다. 어떤가요. 혹시? 1(100% 매수)이 많아요, 2(50%+ 1 매수)가 많아요?]



투표 결과 100% 매수안이 더 많았지만 이 대통령은 당이 토론을 계속해봐야 할 거라면서도 자신은 "욕을 먹더라도 파이를 키우는 쪽"이라며 M&A 활성화를 통한 시장 정상화에 무게를 뒀습니다.



(영상취재 : 정상보·하륭, 영상편집 : 장현기, 디자인 : 강윤정·이가진)