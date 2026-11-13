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발언 논란에 '윤리감찰 지시'…이례적 조치?

김관진 기자
작성 2026.11.13 20:46 조회수
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<앵커>

민주당 취재하는 김관진 기자 나와 있습니다.

Q. 어젯밤, 최민희 '윤리감찰 지시'…이례적 조치?

[김관진 기자 : 먼저 이 화면 보시죠. 최민희 의원이 기자 비하 논란으로 고개를 숙이는 장면인데요, 하루 뒤 당 차원에서 김민석 대표도 사과를 했습니다. 그런데 바로 그날, 이번엔 이 대통령을 언급한 최민희 의원의 과거 발언이 또 나온 겁니다. 청와대가 즉각 유감을 표명했고, 얼마 안 돼 김민석 대표가 감찰을 지시했습니다. 당 일각에선 신천지 논란으로 코너에 몰린 김 대표가 최 의원의 잇단 논란을 계기로 칼을 빼 든 거란 분석도 있습니다.]

Q. 최민희, 하루 두 차례 기자회견 의미는?

[김관진 기자 : 네, 해명할 건 해명하고 따질 건 따지겠다는 걸로 보입니다. 감찰 지시는 최민희 의원 한 명에게 내려졌지만 이건 친청계 전체를 겨냥한 거다, 그러니 같이 나설 수밖에 없다. 이렇게 봐야 될 것 같습니다. 정청래 전 대표가 김민석 대표 취임 100일이 지나면 깃발을 들겠단 취지의 얘길 했었거든요. 100일 되는 날이 오는 24일인데 최 의원 징계로 깃발 드는 시기가 좀 앞당겨진 셈입니다.]

Q. 오래 가는 '민주당 계파 갈등', 왜?

[김관진 기자 : 네, 양쪽 다 앙금이 전혀 풀리지 않은 상황에서 싸울 일이 계속 늘고 있기 때문입니다. 오늘 제가 의원들 골고루 전화를 돌려봤는데 서로를 향한 불신이 느껴졌습니다. 친청계 의원들은 떨어진 당 지지율에 대한 책임을 당 지도부가 친청계 쪽에 돌리려는 거라고 의심하고 있었습니다. 친명계 의원들에게서는 친청계가 선을 넘었다, 반란이란 표현이 나왔습니다. 친명계 한 의원은 아예 나가서 조국혁신당하고 같이 하란 말도 했습니다. 이게 양쪽 다 물러서기가 어려운 게 이 싸움이 결국은 내후년 총선까지 연결이 되는 거거든요. 친명, 친청 두 계파 중에 결국 한쪽이 남을 거란 예상이 있기 때문에 이렇게 싸우는 거라서 민주당 출입 기자들은 앞으로도 당내 갈등 취재를 많이 해야 될 거 같습니다.]

(영상취재 : 오영춘·김영우, 영상편집 : 이승희)
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