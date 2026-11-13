'최민희 감찰'에서 폭발…집단행동 정면 충돌

<앵커>



민주당 내부 계파 갈등이 정면충돌 양상으로 번졌습니다. 김민석 대표를 중심으로 한 친이재명계와, 정청래 전 대표를 비롯한 강경파가 감찰 문제를 놓고 맞붙은 건데요. 당 대표 경선 당시 신천지 의혹을 둘러싸고 쌓인 갈등이 결국 폭발한 겁니다.



먼저 김지욱 기자입니다.



<기자>



김민석 민주당 대표가 어젯(12일)밤 최민희 수석최고위원에 대한 전격 윤리 감찰을 지시했습니다.



최 의원이 기자단을 '하이에나 떼'라고 지칭해 논란을 빚은 데 이어, 윤석열 전 대통령 탄핵에 이재명 대통령이 반대했다고 말한 사실이 뒤늦게 알려지면서 청와대까지 발칵 뒤집혔기 때문입니다.



[최민희/민주당 의원 : 제가 (이 대통령이) 한덕수 탄핵에 반대했다는 것을 잘못 말한 것 같습니다. 지금 정확히 기억을 못 하겠습니다.]



하지만 해명 기자회견이 끝이 아니었습니다.



10분 뒤 최 의원과 친 정청래계 최고위원 2명이 함께 다시 회견장에 섰습니다.



[한민수/민주당 의원 : 당을 혼란과 위기에 빠뜨리고 당원들을 반으로 갈랐습니다. 지금 윤리 감찰을 할 대상은 김민석 대표입니다.]



같은 시각, 민주당에선 최고위원회의가 진행 중이었습니다.



김민석 대표 등 친이재명계에선 비난이 쏟아졌습니다.



[전용기/민주당 의원 : 분열주의가 없다고 말씀하시면서 이렇게 분열을 야기하는 모습을 보이셔야 되겠습니까?]



[박성준/민주당 의원 : 민주당 역사에 최고위원회의 시간에 최고위원들이 들어오지 않았던 역사가 있었습니까.]



전·현직 대표가 전면에 선 계파 갈등은 지난 8월 전당대회 이전부터 거슬러 올라갑니다.



김 대표는 출마 명분을 정청래 전 대표로부터 찾았고,



[김민석/민주당 대표 (지난 7월) : 지난 1년 자기 정치의 폐해가 당과 당정 협력을 혼선에 빠뜨렸습니다.]



정 전 대표는 김 대표의 검찰개혁 의지를 문제 삼으며 연임에 도전했습니다.



[정청래/전 민주당 대표 (지난 7월) : (공소청 법안도) 정부 원안대로 했다면 당원들이 아마 난리가 났을 거다라는 말씀을 드리고요.]



당 대표 경선 때 신천지 교인들이 개입했다며 김 대표가 제기했던 신천지 의혹도 갈등을 키웠습니다.



의혹을 밝히지 못한 김 대표가 고개를 숙였지만 공방은 더 격화됐습니다.



여기에 조국혁신당과 통합, 조희대 대법원장 탄핵 문제 등 현안마다 충돌했던 두 계파가 돌아올 수 없는 강을 건넌 게 아니냔 분석도 나오고 있습니다.



(영상취재 : 오영춘·김용우, 영상편집 : 이승희)