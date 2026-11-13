[단독] 금융보안원 뚫린 이유…"불편하다고 제한 풀어"

<앵커>



금융권의 보안을 지원하는 금융보안원마저 최근 해킹 공격을 당했죠. 어디에서 뚫린 건지 저희가 알아보니, 시스템 보안을 스스로 낮췄던 것으로 확인됐습니다. 서비스를 이용하는 금융사들이 불편하다는 게 이유였습니다.



민경호 기자의 단독 보도입니다.



<기자>



지난 2022년 금융위원회는 산하 기관 금융보안원에 감사 결과, 정보가 유출될 위험을 확인했다고 경고했습니다.



금융회사 직원들이 외부망에 연결된 컴퓨터같이 침입에 취약한 기기로 보안 평가 자료들을 열어보고 있는데, 조치를 취하라고 지적한 겁니다.



보안원은 곧바로 보안을 강화했다고 보고했습니다.



미리 허가받은 특정 인터넷 주소로만 금융회사 담당자가 시스템에 접속할 수 있게 조치했다는 내용이었습니다.



그런데 지난 9일 해킹 피해를 당할 때 보안원의 보안 환경은 딴판이었습니다.



사전 등록이 필요 없고, 접속할 때마다 주소가 바뀌는 유동 IP로도 접속이 가능했던 겁니다.



다시 예전처럼 시스템을 돌려놨다는 뜻인데, 200여 개 IP 주소를 동원한 해커는 바로 그 부분을 노렸습니다.



보안원 관계자는 "예전 방식을 원하는 금융사 관계자들이 많았다"며, 그래서 접속 제한을 풀어버린 상태였다고 설명했습니다.



보안원이 금융사들 편의를 위해 보안 허들을 스스로 낮춘 건데, 안일했단 지적이 나옵니다.



[곽진/아주대 사이버보안학과 교수 : 유출 사고 발생을 했을 때 역추적하는 데 어려운 상황이 벌어질 수가 있고요, 이상 징후를 조기 탐지하는 것 자체가 조금 많이 어려워질 수가 있죠.]



보안원은 고정 IP를 쓰는 방식을 택했더라도 이번 해킹을 막을 수 있었다고 단정할 순 없다고 해명했습니다.



금융위원회는 다음 주부터 금융보안원에 책임을 따지는 집중 감사에 착수합니다.



(영상취재 : 박진호, 영상편집 : 이상민)