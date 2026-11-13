지도 확보한 구글 "경로 안내를 시작합니다"

<앵커>



골목길 안까지 속속들이 볼 수 있는 정밀 지도를 그동안 외국 기업에는 주지 않았는데요. 정부가 처음으로 미국 구글에 문을 열기로 했습니다. 국내 지도 시장의 경쟁이 더 격해질 전망입니다.



엄민재 기자가 취재했습니다.



<기자>



휴대전화 지도를 들여다보며 두리번거리는 외국 관광객들.



자기 나라에서 쓰던 구글 지도는 한국에서는 먹통이라 당황스럽습니다.



[나누/말레이시아 관광객 : 걸어서 가려고 하면 '도보 길 찾기'가 아예 안 돼요. 그래서 별로예요. 아까도 길 건너편으로 가려고 했는데, 어떻게 가야 하는지가 안 나오더라고요.]



국내 지도 앱을 따로 내려받아서 쓰는 이들도 있습니다.



[자다/이탈리아 관광객 : 구글 지도는 여기서는 잘 작동하지 않더라고요. 그래서 네이버 지도를 바로 다운 받았어요. 인터넷에서 검색해서 찾았어요.]



제가 서 있는 이곳 명동에서 골목 끝에 있는 음식점을 검색해봤습니다.



바로 눈에 보이는 곳인데도 지도상에는 '경로를 찾을 수 없다'고 나옵니다.



그런데 정부가 오늘(13일), 미국 구글에 그동안 주지 않았던 1대 5천 축척 고정밀 지도를 넘겨주기로 했습니다.



연초에 군사시설을 가림처리 해야 한다는 등 보안 조건을 달았었는데, 구글이 이행했다고 확인한 겁니다.



이렇게 되면 외국인 관광객은 물론, 우리 국민들도 구글 지도를 해외처럼 그대로 쓸 수 있게 됩니다.



[김아현/경기 연천군 : 국외에서 구글맵 쓰다가 한국 들어왔을 때 갑자기 네이버로 바뀌면 앱 자체 설정이 다르니까, 자기가 원하는 걸 선택해서 쓸 수 있게끔 해줬으면….]



실시간 차량 내비게이션과 음식점과 호텔 검색·예약·지역 광고까지 차차 영역을 확장할 것으로 보입니다.



[정장훈/한성대 창의융합대학 교수 : 다양한 서비스를 선택할 수 있는 기회는 분명히 넓어질 수 있을 거라고 생각을 합니다. 공정한 환경을 만들 수 있는 정부의 검토와 관리는 지속적으로 필요….]



우리 국민들은 내년부터 실제로 쓸 수 있게 되는데, 네이버, 카카오 등과 경쟁이 불붙을 전망입니다.



(VJ : 이지환, 영상편집 : 김준희)