뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

손 뻗어 '슥'…지하철 강제로 세우고 '인증샷'

SBS 뉴스
작성 2026.11.13 20:39 조회수
PIP 닫기
<앵커>

어젯밤(12일) 부산에서 달리던 지하철이 갑자기 멈췄습니다. 술에 취한 러시아인이 인증샷까지 찍으며 강제로 세운 겁니다. 이 외국인은 차까지 훔쳐 달아났다가 체포됐습니다.

KNN 옥민지 기자의 보도입니다.

<기자>

동매역으로 향하던 부산도시철도 1호선 전동차 안.

한 남성이 갑자기 오른손을 쭉 뻗더니 비상정지 장치의 덮개를 엽니다.

이윽고 휴대폰으로 동영상을 찍기 시작하더니 비상정지 레버를 작동시킵니다.

어젯밤 11시 반쯤, 술에 취한 20대 러시아 국적 선원 A 씨가 전동차를 강제로 멈춰 세웠습니다.

이 비상정지 레버는 긴급 상황에서 시민 누구나 전동차를 멈출 수 있도록 설치된 장치인데요.

술에 취한 A 씨가 이 레버를 돌리면서 전동차가 2분가량 멈춰 섰습니다.

[김민규/부산교통공사 승무지도부 부장 : (전동차가 비상정지하면) 기관사가 현장에 출동해서 해당 장치를 복귀하고 다시 운행을 재개해야 하기 때문에…어제 같은 경우에도 기관사가 운행을 하다가 객실 내 CCTV로 해당 상황을 감시하고 비상정차하자 (곧바로) 복귀 조치를 하고 해당자에 대해 주의조치를 한….]

역 밖으로 달아난 A 씨는 인근 관공서 주차장으로 들어와, 잠겨있지 않던 승용차 한 대를 훔쳐 달아났습니다.

훔친 승용차를 몰고 개금사거리까지 14km가량을 달아난 A 씨는, 음주 운전 의심 신고를 받고 출동한 경찰에 의해 범행 3시간여 만에 붙잡혔습니다.

경찰은 A 씨가 현장에서 음주 측정을 거부해 정확한 혈중알코올농도는 확인하지 못했으며, A 씨에 대한 구속영장 신청을 검토하고 있다고 밝혔습니다.

경찰은 A 씨를 철도안전법 위반, 절도, 도로교통법 위반 혐의로 입건해 정확한 범행 동기를 조사하고 있습니다.

(영상취재 : 오원석 KNN, 화면제공 : 부산교통공사·부산경찰청)

KNN 옥민지
영문 기사 보기 (View English Article)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
SBS 기자들의 생생한 특종이야기를 들려드립니다, 애프터 8 뉴스

오늘의 숏뉴스

오늘의 숏뉴스더 보기
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    댓글 운영정책 운영 정책 아이콘
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 양윤석
    • 편집 책임자 : 김정인
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지