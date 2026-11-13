손 뻗어 '슥'…지하철 강제로 세우고 '인증샷'

<앵커>



어젯밤(12일) 부산에서 달리던 지하철이 갑자기 멈췄습니다. 술에 취한 러시아인이 인증샷까지 찍으며 강제로 세운 겁니다. 이 외국인은 차까지 훔쳐 달아났다가 체포됐습니다.



KNN 옥민지 기자의 보도입니다.



<기자>



동매역으로 향하던 부산도시철도 1호선 전동차 안.



한 남성이 갑자기 오른손을 쭉 뻗더니 비상정지 장치의 덮개를 엽니다.



이윽고 휴대폰으로 동영상을 찍기 시작하더니 비상정지 레버를 작동시킵니다.



어젯밤 11시 반쯤, 술에 취한 20대 러시아 국적 선원 A 씨가 전동차를 강제로 멈춰 세웠습니다.



이 비상정지 레버는 긴급 상황에서 시민 누구나 전동차를 멈출 수 있도록 설치된 장치인데요.



술에 취한 A 씨가 이 레버를 돌리면서 전동차가 2분가량 멈춰 섰습니다.



[김민규/부산교통공사 승무지도부 부장 : (전동차가 비상정지하면) 기관사가 현장에 출동해서 해당 장치를 복귀하고 다시 운행을 재개해야 하기 때문에…어제 같은 경우에도 기관사가 운행을 하다가 객실 내 CCTV로 해당 상황을 감시하고 비상정차하자 (곧바로) 복귀 조치를 하고 해당자에 대해 주의조치를 한….]



역 밖으로 달아난 A 씨는 인근 관공서 주차장으로 들어와, 잠겨있지 않던 승용차 한 대를 훔쳐 달아났습니다.



훔친 승용차를 몰고 개금사거리까지 14km가량을 달아난 A 씨는, 음주 운전 의심 신고를 받고 출동한 경찰에 의해 범행 3시간여 만에 붙잡혔습니다.



경찰은 A 씨가 현장에서 음주 측정을 거부해 정확한 혈중알코올농도는 확인하지 못했으며, A 씨에 대한 구속영장 신청을 검토하고 있다고 밝혔습니다.



경찰은 A 씨를 철도안전법 위반, 절도, 도로교통법 위반 혐의로 입건해 정확한 범행 동기를 조사하고 있습니다.



(영상취재 : 오원석 KNN, 화면제공 : 부산교통공사·부산경찰청)



KNN 옥민지