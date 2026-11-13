'10대 살해' 구속…유족 "딸, 범죄에 이용당해"

<앵커>



서울 성북구에서 10대 여성을 살해한 혐의를 받는 50대 남성이 구속됐습니다. 유족은 남성과 사실혼 관계였던 20대 여성이 피해자를 심리적으로 지배해 절도와 성매매 등 각종 범죄를 지시했고, 이번 사건 배후에서도 남성을 조종했다고 주장하는데요. 경찰도 이 부분을 들여다보고 있습니다.



박세원 기자가 취재했습니다.



<기자>



서울 성북구에서 15살 여성을 살해한 혐의를 받는 59살 남성 A 씨에 대한 구속 영장이 발부됐습니다.



법원은 A 씨가 증거를 인멸하거나 달아날 염려가 있다고 판단했습니다.



앞서 구속 전 피의자 심문을 포기한 A 씨는 현재도 입을 닫고 있어 범행 동기는 밝혀지지 않고 있습니다.



다만 범행 현장에서 발견된 유서에는 "나 때문에 아들이 잘못됐다, 아들은 내가 시켜서 그런 것"이라는 내용이 담긴 걸로 알려졌습니다.



피해자 유족은 SBS 취재진에게 A 씨와 사실혼 관계였던 20대 여성이 딸을 가스라이팅해 가족과 분리시켰고, 절도와 성매매 등 범죄에 이용했다고 주장했습니다.



유족이 공개한 메신저 대화 내용을 보면, 이 여성이 피해자에게 "쉼터를 가려는 건 나의 자유라고 가족에게 말하라"며 가출과 쉼터 이동을 종용하는 내용이 담겼습니다.



유족은 딸이 이 여성을 알게 된 건 A 씨의 아들을 통해서라고 말했습니다.



유족 측은 또 "경찰이 지난 8일 이 여성에 대해 성매매와 절도 지시 혐의로 구속 영장을 신청하자, 범행 사정을 알고 있는 피해자 입을 막으려고 A 씨가 범행을 저지른 것"이라고 주장했습니다.



실제로 A 씨의 범행은 이 여성의 영장 청구 전 면담이 예정된 날 새벽에 벌어졌는데, 공소청은 오늘 오후 이 여성에 대해 성매매와 절도 지시 혐의 등으로 구속영장을 청구했습니다.



경찰은 유족 주장 등을 토대로 이 여성이 피해자에게 성매매 등을 지시했는지, A 씨의 이번 범행에도 관여했는지 여부를 조사하고 있습니다.



(영상취재 : 윤형, 영상편집 : 최혜란, 디자인 : 김한길)