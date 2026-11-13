"불가능한 점수" 쏟아진 의구심…논란 커지자

<앵커>



실제로 AI 안경을 악용하는 부작용은 이미 속출하고 있습니다. 시험장에서 AI 안경을 활용한 부정행위 문제가 도마 위에 오른 가운데, 이번엔 세무사 자격시험에서도 의혹이 제기됐습니다. 1차 시험에서 단 한 문제만 틀린 수석 합격자가 AI 안경으로 부정행위를 한 것 아니냐는 의혹이 불거진 건데, 시험 주최 측은 진상 조사에 나섰습니다.



김수윤 기자가 취재했습니다.



<기자>



논란은 올해 세무사 자격시험 수석 합격자 A 씨가 자신의 점수를 공개하면서 시작됐습니다.



지난 10월 합격자 발표 후 A 씨가 한 전문지에 합격수기와 점수를 공개한 겁니다.



1차 시험 400점 만점에 1문제를 틀린 재정학 외에 3과목은 모두 100점.



이 가운데 세법학개론은 응시자 1만 6천856명의 평균 점수가 30.18점에 불과했고, 응시자 4명 가운데 3명이 과락했는데 A 씨는 한 문제도 틀리지 않았습니다.



[김문철/이지회계사·세무사아카데미 대표 : 그동안 시험 중에서 가장 과락률이 높았던 시험, 어떤 강사가 쓴 책에도 없는 문제들도 나왔단 말이에요. 80분에 80문항을 풀어야 하거든요. 1분에 한 문제씩 풀어낼 수 있는 문제들이 아니에요.]



A 씨 점수가 공개되자 수험생들을 중심으로 의문이 제기됐고 AI 안경 이용 의혹까지 제기됐습니다.



논란이 커지자, 시험을 주관하는 한국산업인력공단이 조사에 착수했는데, 공단 측은 A 씨의 1·2차 시험에서 부정행위를 의심할 만한 행동이나 특이 사항은 없었다고 밝혔습니다.



1차 시험 채점 과정에서도 특이 사항은 발견되지 않았다며 서술형으로 치러진 2차 시험 답안지는 전문가 검토를 진행하고 있다고 설명했습니다.



A 씨는 오늘 법률대리인을 통해 "필요한 절차에 성실히 임하겠다"고 밝혔습니다.



급기야 AI 안경 사용 의혹은 올해 법학적성시험 만점자 이진우 씨에게까지 번졌고, 이 씨는 수능 국어 영역을 생중계로 풀어 보이겠다고 나선 상태입니다.



이에 정부는 오는 19일을 수능을 앞두고 시험장마다 AI 안경 식별 전담 인력을 배치하고, 부정행위가 적발되면 다음 해 응시 자격 박탈은 물론, 수사 의뢰 등 엄정 대응하겠다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 정경문, 영상편집 : 신세은, 디자인 : 이가진, 화면출처 : 한국세정신문·네이버블로그 '세무냥이'·유튜브 'DreamSchool 이윤규'·법무법인 노바·디시인사이드 '세무사갤러리'·조세일보)