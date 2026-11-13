보이는 모든 걸 읽는다…내 얼굴 위 '만능 비서'

<앵커>



눈으로 보는 모든 순간을 인공지능과 공유하는 AI 안경 시장이 빠르게 성장하고 있습니다. 한층 가벼워진 무게에, 세련된 디자인까지 더해지면서 기술력은 물론 패션 아이템으로서의 경쟁력도 높아지고 있는데요.



국내 출시를 앞둔 신제품을 뉴욕 김현우 특파원이 먼저 만나봤습니다.



<기자>



뉴욕 맨해튼에 마련된 AI 안경 체험장입니다.



안경테의 셔터를 누르자 시선이 머문 곳이 사진으로 찍혀 스마트폰에 전송되고, 악보를 보기만 해도 그 음악을 곧바로 들려줍니다.



외국어를 몰라도 대화에 아무런 지장이 없습니다.



[AI 음성 : 오늘 저는 여러분께 프랑스에 대해 특히 제가 태어난 도시에 대해 이야기하고 싶습니다. 프랑스에 가 본 적 있으신가요? (네, 파리에 가봤습니다.)]



안경다리에 있는 스피커를 통해 눈앞의 세상을 바로바로 설명해 줍니다.



[AI 음성 : (이게 무슨 문자고 무슨 뜻이야?) 고대 페트라를 번영시킨 나바테아인들이 사용하던 언어로 그들의 역사와 문화를 기록하고 있습니다.]



인텔리전트 아이웨어를 사용하면 처음 보는 이런 생소한 제품이라도 이 제품이 어떤지 정보를 손쉽게 알 수 있습니다. 어떤 제품이야?



[AI 음성 : 인도네시아식 달콤한 간장으로 볶음밥이나 볶음면 같은 요리에 감칠맛과 단맛을 더하는데 주로 사용됩니다. 뉴욕에서 구매가능한 곳을 바로 찾아볼게요.]



구글의 인공지능과 삼성전자의 하드웨어에 국내 안경 브랜드의 디자인을 더한 AI 안경이 다음 달 국내 출시됩니다.



메타가 독주해 온 이 시장에 가벼워진 무게와 감각적 디자인으로 도전장을 내민 겁니다.



지난해 전 세계 시장에 풀린 AI 안경은 870만 개로 1년 새 4배 넘게 성장했습니다.



이용자가 늘면서 AI 안경을 활용한 부정행위가 잇따르는 등 부작용도 커지고 있습니다.



[최형욱/AI 하드웨어 혁신 플랫폼 대표 : 시험 때만 문제가 되는 게 아니라 언제 어디서든 누구나 사진이 찍힐 수 있다고 하는 그 문제 때문에 기업도 좀 기술적으로 어떻게 이것들을 해결할까 고민이 좀 많이 있어야 할 것 같고요.]



안경 너머로 AI가 세상을 읽어주는 시대.



기술이 빠르게 발전하는 만큼 제도 정비도 서둘러야 할 시점입니다.



(영상취재 : 이희훈, 영상편집 : 김경연)