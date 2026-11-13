"재건축 81억, 부담금 4.6억"…논란의 '재초환'

<앵커>



재건축으로 오른 집값의 일부를 정부가 걷어가는 초과이익환수제를 두고, 논란이 뜨겁습니다. 집주인들은 현금으로 수억 원을 어떻게 내라는 거냐며 분통을 터뜨리고 있습니다. 반면 다른 시각에서는 그만큼 많이 벌었으니까 내는 게 맞다고 생각하기도 합니다. 어떤 쪽이 더 설득력이 있을까요.



정윤식, 전형우 기자가 차례로 찬반 양쪽의 이야기를 전해드릴 텐데 직접 판단해 보시죠.



<정윤식 기자>



81억 원.



여기 서울 은마아파트가 지금 한 채당 평균 32억 원인데 재건축을 마치면 81억 원까지 뛸 거라는 게 서울 강남구청의 추정입니다.



그래서 초과이익 부담금으로 조합원 한 집당 평균 4억 6천만 원씩 내야 될 거란 예상이 나옵니다.



그럼 이 계산은 어떻게 나온 걸까요?



법에 초과이익은 준공 후 집값에서 시간이 지나면서 자연적으로 오르는 상승분과 공사비 등을 빼고 계산하게 돼 있습니다.



그래서 최종 집값 81억 원 중에, 조합원 1명당 평균 11억 원을 온전히 재건축 덕분에 번 돈이라고 보고, 이 가운데 4억 6천만 원을 내야 한다는 겁니다.



저는 집주인들 의견을 주로 들어봤는데 공사비가 포함된 분담금까지 합치면 새 아파트에 입주할 때 한 집당 10억 원 안팎을 내야 한다는 데 불만이 많았습니다.



[서울 강남구 은마아파트 조합원 : 생돈을 솔직히 우리가 내야 되는데 그런 돈이 있나요. 이사 가려고 하시는 분도 많고 또 (집 팔려고) 내놓은 분들도 많은데 안 팔려요. 너무 힘듭니다.]



집 팔아서 실제 이익을 얻은 게 아닌데 억대 부담금부터 내라는 건 부당하다는 반발도 쏟아집니다.



또 지금 상황을 보면 겁이 나서 재건축 못 하겠다는 곳들이 늘면서 결국 공급은 줄고 집값은 오를 거라는 지적도 함께 나오고 있습니다.



<전형우 기자>



저는 초과이익 환수에 찬성하는 입장을 들어봤습니다.



아파트 가격이 한 81억 정도 된다면 그만큼 부담금을 내야 하는 게 아니냐 이런 반론도 만만치 않습니다.



용적률을 올려주는 사회적 특혜를 줬고, 도로나 지하철 같은 사회적 인프라도 집값 오르는 데 한몫했다는 겁니다.



그렇게 더 높이, 더 빽빽하게 새 아파트를 지어서 생긴 이익을 조합원만 가질 게 아니라 사회적으로 나눠야 한다는 의견입니다.



미확정 이익에 세금을 거두는 것도, 이미 헌법재판소가 2019년에 합헌이라고 봤습니다.



세금을 어떻게 거둘지는 국회 권한이라는 겁니다.



그리고 20년 전에 처음 이 제도가 만들어졌다가 몇 번에 수정을 거쳐서 이제 겨우 부과에 들어가는 건데, 폐지하거나 부과를 또 미루면, 투기 수요를 자극해서 집값이 다시 불안정해질 수도 있다는 의견도 있습니다.



[이강훈/참여연대 집행위원장 : 이걸 근본적으로 안 걷는 방식으로 해결을 하게 되면 부동산 투자자의 쏠림 현상, 과도한 주택 가격 상승으로 이어지는 그런 악순환의 고리가 형성이 되는 것입니다.]



<정윤식 기자>



이 문제는 시대적 상황과 맞물리면서 논란이 더 커지고 있습니다.



부가 갈수록 한쪽으로 쏠리는 상황에서 불평등을 해소해야 한다는 입장이 있는 반면,



<전형우 기자>



다른 쪽에선 시장경제의 기본인 사유재산을 정부가 과도하게 손을 댄다는 반론도 팽팽하게 맞서고 있습니다.



이 민감한 문제를 우리 사회가 어떻게 접근할지, 재초환 논쟁은 묻고 있습니다.



(영상취재 : 설치환·강동철, 영상편집 : 위원양)