'우회전 일시정지' 4년째인데…여전히 '쌩쌩'

<앵커>



이런 사고를 방지하기 위해, 차량이 우회전하기 전에 일단 멈추도록 관련 법규가 강화됐습니다. 하지만 법 시행 4년째인 지금도 현장에선 제대로 지켜지지 않고 있습니다.



무엇이 문제인지, 또 대안은 없는 건지 편광현 기자가 취재했습니다.



<기자>



서울 영등포구의 한 사거리.



시내버스도 화물차도 잠시도 멈추지 않고 우회전해 빠져나갑니다.



아예 빠르게 지나가는 차량도 있습니다.



지난 2023년 강화된 도로교통법상 전방 차량 신호가 빨간불일 경우 우회전하려면 반드시 멈췄다 가야 하고, 파란불이더라도 보행자가 있다면 일단 멈춰야 합니다.



전방 신호가 빨간불일 땐 미리 이곳 정지선에 멈춰 보행자를 살핀 뒤 우회전을 해야 하지만, 저희 취재진 카메라를 보고도 그냥 우회전을 하는 운전자들이 대부분이었습니다.



운전자들은 아직도 규정이 헷갈린다고 말합니다.



[운전자 : 뭔가 바뀌었다고 듣긴 했었는데 그전에 해온 것들이 있으니까 쉽게 쉽게 안 바뀌지 않나.]



규정을 알아도 뒤차 경적에 떠밀리기 일쑤입니다.



[운전자 : 멈춰야 돼서 (이후에) 가야 되는 건 아는데, 빵빵거리면 저도 모르게 가야 된다는 생각이 들어요.]



경찰이 지난 4월부터 두 달 동안 우회전 법규 위반 집중단속을 벌였는데, 6만 6천여 건이나 적발됐습니다.



법규 위반 줄이기 위해 우회전 전용 신호등을 설치하는 게 대안으로 꼽히지만, 현재 설치된 전용 신호등은 전국 458대로, 전체 신호등의 1%도 안 됩니다.



안전거리 확보를 위해 횡단보도를 모퉁이에서 떨어뜨린 교차로도 400곳이 채 안 됩니다.



최근 3년 동안 우회전 사고로 숨진 보행자만 170명.



전문가들은 사고 확산 방지를 위해 운전자들의 교통안전의식을 높이는 건 물론 올바른 보행수칙 안내도 필요하다고 말합니다.



[임채홍/삼성교통안전문화연구소 수석연구원 : 국민들한테 받아들여지기에 살짝 애매한 부분이 있는 것처럼 느끼는 것 같아요. 그래서 좀 더 명확하게 해주는 게 정부 입장에서는 필요하지 않을까….]



경찰도 스쿨존을 중심으로 우회전 일시정지 위반 단속을 강화하겠다고 밝혔습니다.



(영상취재 : 조창현, 영상편집 : 소지혜, 디자인 : 이준호)