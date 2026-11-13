"난 쓰레기" 자포자기…단 2주 만에 씁쓸한 추락

<앵커>



젠슨 황은 최근 지인들과 대화에서 자신이 쓰레기 같다며 자포자기한 모습을 보인 걸로 전해졌습니다. 이제 손수 세운 기업에서 쫓겨나는 불명예까지 떠안게 됐는데요. 복귀는 쉽지 않을 거라는 관측이 나옵니다.



김기태 기자입니다.



<기자>



젠슨 황의 퇴진 소식이 전해진 미국 엔비디아 본사 앞에 꽃과 양초가 놓였습니다.



현지 언론은 일부 직원이 눈물을 보였고, 사내 게시판엔 젠슨 황의 복귀를 요구하는 청원이 잇따랐다고 전했습니다.



불과 2주 전까지만 해도 전 세계 AI 생태계를 쥐락펴락했던 젠슨 황은 최근 지인들과의 대화에서 자신을 "쓰레기 같다"고 자책하며 자포자기한 모습을 보인 것으로 전해졌습니다.



자신이 만들고 키운 기업에서 쫓겨난 창업자는 젠슨 황이 처음은 아닙니다.



21살의 나이로 애플을 창업한 스티브 잡스는 지난 1985년, 전문경영인과의 다툼 끝에 회사에서 축출됐습니다.



[스티브 잡스/애플 공동창업자 (2005년 스탠퍼드대 졸업식 축사) : 막 서른이 됐을 때, 전 해고됐습니다. 내가 세운 회사에서 어떻게 해고될 수 있을까요?]



하지만 애플이 위기를 맞자 복귀했고, 아이팟, 아이폰 등을 성공시키며 화려하게 부활했습니다.



오픈AI 역시 지난 2023년, AI 개발 속도 등을 둘러싼 갈등으로 샘 올트먼 CEO를 전격 해임했지만, 직원 90%가 회사를 떠나겠다는 연판장에 서명하면서 올트먼은 결국 닷새 만에 복귀했습니다.



[샘 올트먼/오픈AI 공동창업자 (2024년 블룸버그 뉴스) : 이사회의 결정은 정말 황당했습니다. 매우 혼란스러웠고 허를 찔린 기분이었지만, 이사회 구조상 어쩔 수 없었죠.]



하지만 경영상 이견이나 사내 권력 다툼이 아닌, 국가안보와 직결된 스파이 연루 의혹과 불륜으로 기업가치를 심각하게 훼손했다는 점에서 젠슨 황의 복귀는 쉽지 않을 거란 관측이 나옵니다.



(영상편집 : 이승열)