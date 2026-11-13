"중국 '칩 팀'의 공작 요원"…앨리스 황 의혹 '눈덩이'

<앵커>



중국 스파이로 지목된 엘리스 황이 엔비디아뿐 아니라 다른 미국 기업들의 AI 장비 밀반출에도 개입돼 있다는 의혹이 제기됐습니다. 이런 엘리스 황이 '중국 정부 요원이다', '중국 기업들과 직접 연관돼 있다' 여러 주장이 나오고 있습니다.



이강 기자가 전하겠습니다.



<기자>



미 수사 당국이 주목하는 곳은 미국 최대 서버 제조사 중 하나인 슈퍼마이크로입니다.



앨리스 황과 연관된 단체가 슈퍼마이크로의 AI 장비도 중국으로 밀반입하려 했다는 의혹으로, 지난 3월, 슈퍼마이크로 공동창업자 월리 랴오 등 전직 임직원 3명이 미 수출통제법 위반 혐의로 이미 기소된 상태입니다.



이들은 수십억 달러 규모의 슈퍼마이크로 서버를 태국 방콕을 경유해 중국으로 '우회 수출'하려 한 혐의를 받고 있습니다.



[토드 블랜치/미 법무장관 : 판매가 허용되지 않는 반도체가 있다면, 미국의 수출 규정 위반에 해당할 수 있으며 민사 또는 행정적 제재를 받을 수 있습니다.]



앨리스 황이 중국의 주요 AI 기업들과 밀접하게 연관이 있다는 의혹도 제기됐습니다.



앨리스 황이 남편으로 알려진 캉웨이와 공동 소유한 투자회사가 지배하는 데이터센터 업체는 중국 화웨이 클라우드와 긴밀한 거래 관계를 맺었고, 앨리스 황의 여동생이 소유한 데이터센터 업체 상하이 센추리 리통은 딥시크에 수천만 위안을 비공개로 투자했다는 주장도 제기됐습니다.



앨리스 황이 자주 방문했던 타이완, 관련 기업이 위치한 싱가포르와 말레이시아도 첨단 칩 중국 유출 의혹에 대해 잇따라 조사에 착수했습니다.



이런 가운데 타이완 언론에선 앨리스 황이 중국 최고 정보기관인 국가안전부의 반도체 전담 조직 '칩 팀'의 공작 요원이며 천이신 국가안전부장의 직접 지휘를 받고 있다는 보도까지 나오며 파문은 계속 확산하고 있습니다.



(영상편집 : 박선수, 디자인 : 김예지, 화면출처 : 유튜브 'Supermicro')