"젠슨 황, 물러나도 청문회"…상무장관도 정조준

<앵커>



젠슨 황의 퇴진과 상관없이, 미 의회는 청문회를 벼르고 있습니다. 특히 민주당은 트럼프 행정부가 엔비디아 고능성 반도체의 중국 수출을 승인한 과정을 문제 삼고 있는데요. 첫 조사 대상으로 러트닉 상무장관을 정조준했습니다.



워싱턴에서 이한석 특파원입니다.



<기자>



엔비디아에서 사실상 축출당한 젠슨 황 전 CEO는 곧바로 대형 로펌 변호인단을 선임했습니다.



젠슨 황은 특검 출신 준 김 변호사를 앞세운 엔비디아 이사회의 독립 조사와 의회 조사는 물론 FBI 수사와 주주 집단소송에도 직면해 있습니다.



[제임스 스타브리디스/CNN 선임분석가 : 젠슨 황은 수사가 제대로 된다면, 중앙정보국과 연방수사국, 법무부에서 많은 시간을 보내야 할 것입니다.]



미 의회는 젠슨 황이 물러났다고 책임을 면할 수 없다고 경고했습니다.



[하킴 제프리스/민주당 하원 원내대표 : 사임은 옳은 결정이었습니다. 이제 미국의 국가 안보가 훼손됐는지 끝까지 파헤쳐야 합니다.]



젠슨 황은 다음 주 의회에서 비공개 증언하는데 동의한 것으로 전해졌는데, 공화당 소속 브라이언 매스트 하원 외교위원장도 불출석 시 즉각 소환장을 발부하겠다고 으름장을 놨습니다.



상원까지 칼을 빼 들면서, 젠슨 황 퇴진은 이제 개인의 추문을 넘어 트럼프 행정부의 안보 구멍과 특혜 의혹을 파헤치는 의회 청문회로 확전되고 있습니다.



의회는 스파이 의혹 기업을 감시 명단에 올리지 않는 등 젠슨 황 비호 의혹을 받는 하워드 러트닉 상무장관도 정조준하고 있습니다.



공화·민주 양당 의원들은 러트닉 장관에게 엔비디아 첨단 칩의 중국 수출 승인 과정 조사에 착수한 사실을 통보하고, 의회 출석 증언을 요구하고 나섰습니다.



러트닉 장관도 의회 증언에 동의한 걸로 전해졌는데, 백악관에서는 러트닉 경질 검토설이 흘러나오고 있습니다.



(영상취재 : 박은하, 영상편집 : 정성훈)