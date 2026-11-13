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'AI 황제' 쫓겨나다…'바람'에 날아간 650조 원

김영아 기자
작성 2026.11.13 19:54 수정 2026.11.13 19:55 조회수
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<앵커>

젠슨 황이 결국 엔비디아 최고경영자 자리에서 물러났습니다. 엔비디아를 설립해 33년 동안 이끌며 AI 시대의 황제로 군림해 온 젠슨 황, 표면적으로는 사임이지만, 사실상 쫓겨난 겁니다. 그의 불륜 스캔들 이후 엔비디아 주가는 지금까지 650조 원 넘게 날아갔습니다.

첫 소식, 김영아 기자입니다.

<기자>

미국 현지 시간 12일 아침, 엔비디아 이사회는 젠슨 황이 CEO와 이사직에서 모두 즉시 사임한다고 발표했습니다.

젠슨 황이 중국 스파이로 의심받고 있는 앨리스 황과의 불륜을 인정한 지 나흘 만입니다.

이사회는 구체적인 사임 이유를 밝히지 않았지만, 현지 언론은 젠슨 황이 사실상 쫓겨난 거라고 보도했습니다.

젠슨 황의 사임과 동시에 이사회는 즉각 후임 인선 절차에 돌입했습니다.

후임이 결정될 때까지는 수석 부사장 겸 최고재무책임자인 콜레트 크레스가 임시 CEO를 맡기로 했습니다.

크레스 임시 CEO는 지금이 매우 힘든 시기란 걸 알고 있다며 직원들이 회사의 가장 큰 힘이라는 내용의 이메일을 전 직원에게 보냈습니다.

오는 18일에는 전사 회의를 열어 회사의 미래와 위기 대응 방안을 논의하겠다고 밝혔습니다.

하지만 엔비디아를 세우고 33년간 이끌며 '엔비디아 그 자체'로 불려 온 젠슨 황의 공백을 메우긴 쉽지 않을 거라는 전망이 많습니다.

[팀 외크스너/슈테우빙 AG 자본시장 전문가 : 젠슨 황은 엔비디아 CEO일 뿐 아니라 AI 혁명의 상징적 인물입니다. 향후 상황 전개에 관심이 쏠리고 있고, 엔비디아의 경영진 위기에 투자자들도 촉각을 곤두세우고 있습니다.]

젠슨 황 퇴진 소식에 뉴욕증시에서 엔비디아 주가는 한때 13% 가까이 폭락했습니다.

결국 160달러 선까지 주가가 밀리면서 젠슨 황 스캔들 이후 엔비디아 시가 총액은 무려 4,940억 달러, 우리 돈 650조 원 넘게 증발했습니다.

젠슨 황 퇴진이 발표된 당일, 로이터통신은 젠슨 황이 앨리스 황과 사내 부하 임원에 이어 또 다른 사내 여성과도 불륜 관계였다고 추가 보도했습니다.

(영상편집 : 조무환)
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