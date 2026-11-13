'10대 살해' 50대 남성 구속…사실혼 관계 여성도 영장 청구

▲ 50대 남성이 아들 성범죄 피해자인 여성을 살해한 주택가 현장

서울 성북구에서 10대 여성을 살해한 혐의를 받는 50대 남성 A 씨가 오늘(13일) 구속된 데 이어, 남성과 사실혼 관계이며 피해 여성을 '조건 만남'에 가담시킨 혐의를 받는 20대 여성 B 씨에 대한 구속영장도 오늘 청구됐습니다.서울북부지방공소청은 절도교사·장물취득·사기, 청소년성보호법 위반 등 혐의를 받는 20대 여성 B 씨에 대한 구속 전 피의자 면담을 실시한 뒤, 구속영장을 청구했습니다.B 씨는 A 씨의 사실혼 관계 배우자입니다.노원경찰서는 B 씨가 숨진 여성, A 씨 아들과 함께 채팅 앱에서 '조건 만남'으로 남성들을 유인해 금품을 갈취했고, 이 과정에서 피해 여성에게 성매매 등을 강요했다는 의혹 등에 대해 수사 중입니다.노원서는 올해 7월에도 B 씨에 대해 절도교사 혐의 등으로 구속영장을 신청했으나, 검찰(현 공소청)이 청구하지 않았습니다.경찰은 이달 8일 다시 북부지방공소청에 구속영장을 신청했고, 오늘 공소청이 영장을 청구했습니다.경찰은 A 씨가 아들 사건에 대한 보복 또는 B 씨의 범죄를 덮기 위해 10대 여성을 살해했을 가능성을 들여다보고 있습니다.(사진=연합뉴스)