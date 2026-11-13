역도 권순권, 남자 중등부 95kg급 전 부문 신기록

▲ 권순권의 중학생 신기록 수립 장면

권순권(선부중)이 제3회 양구국토정중앙배 전국역도경기대회에서 3개 부문 모두 중학생 신기록을 세우며 정상에 올랐습니다.권순권은 오늘(13일) 강원 양구 용하체육관에서 열린 대회 중등부 남자 95kg급 경기에서 인상 135kg, 용상 170kg, 합계 305kg을 들어 올려 1위를 차지했습니다.인상 2차 시기 133kg, 3차 시기 135kg을 연이어 성공해 종전 최고 무게인 132kg을 3kg 넘어선 그는 용상에서도 2차 시기 166kg과 3차 시기 170kg을 들어 종전 기록(165kg)을 5kg 경신했습니다.두 부문 합계는 296kg, 301kg에 이어 305kg까지 세 차례나 새로 쓰며 종전 중학생 최고 기록(295kg)보다 10kg이나 높은 신기록을 완성했습니다.같은 체급에 출전한 이민우(포천중 3학년)가 인상 120kg, 용상 150kg, 합계 270kg으로 2위에 올랐고, 박지홍(평택중 3학년)이 인상 109kg, 용상 130kg, 합계 239kg으로 3위에 자리했습니다.(사진=대한역도연맹 제공, 연합뉴스)