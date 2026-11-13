젠슨 황 없는 엔비디아…한국 GPU 26만 장 공급 약속 유지

▲ 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 6일 서울 중구 국가인공지능전략위원회(AI전략위)에서 열린 제3차 전체회의에서 발언하고 있다.
엔비디아가 한국에 대한 첨단 그래픽처리장치 GPU 26만 장 공급과 기존 협력 사업을 예정대로 추진할 계획이라고 정부가 밝혔습니다.
배경훈 부총리는 페이스북 글을 통해 "오늘 오전 과기정통부 제2차관 주재로 엔비디아 측과 현안 점검 회의를 열었다"며 이같이 전했습니다.
배 부총리는 정부가 추진 중인 GPU 5만 장 확보 계획도 예정대로 진행되고 있다고 설명했습니다.
엔비디아 B200 GPU 기준으로 정부가 직접 확보할 약 3만 5천 장 가운데 현재까지 약 2만 1천 장 규모를 확보했으며, 나머지 1만 4천 장은 내년 초까지 입고될 예정입니다.
이와 별도로 엔비디아 GPU 1만 5천 장은 국가AI컴퓨팅센터를 통해 확보 중입니다.
배 부총리는 "정부는 국내외 기업·기관과 긴밀히 협력하며 공공과 민간의 GPU 수급을 계속 점검하겠다"고 밝혔습니다.
(사진=연합뉴스)
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