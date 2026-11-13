젠슨 황 없는 엔비디아…한국 GPU 26만 장 공급 약속 유지

▲ 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 6일 서울 중구 국가인공지능전략위원회(AI전략위)에서 열린 제3차 전체회의에서 발언하고 있다.

엔비디아가 한국에 대한 첨단 그래픽처리장치 GPU 26만 장 공급과 기존 협력 사업을 예정대로 추진할 계획이라고 정부가 밝혔습니다.배경훈 부총리는 페이스북 글을 통해 "오늘 오전 과기정통부 제2차관 주재로 엔비디아 측과 현안 점검 회의를 열었다"며 이같이 전했습니다.배 부총리는 정부가 추진 중인 GPU 5만 장 확보 계획도 예정대로 진행되고 있다고 설명했습니다.엔비디아 B200 GPU 기준으로 정부가 직접 확보할 약 3만 5천 장 가운데 현재까지 약 2만 1천 장 규모를 확보했으며, 나머지 1만 4천 장은 내년 초까지 입고될 예정입니다.이와 별도로 엔비디아 GPU 1만 5천 장은 국가AI컴퓨팅센터를 통해 확보 중입니다.배 부총리는 "정부는 국내외 기업·기관과 긴밀히 협력하며 공공과 민간의 GPU 수급을 계속 점검하겠다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)