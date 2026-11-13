'MLB 명장' 77세 베이커 감독, 니카라과 대표팀 인스트럭터로 새 도전

▲ 니카라과 대표팀을 지휘하는 더스티 베이커 감독

미국프로야구 메이저리그(MLB) 통산 2천183승을 거둔 명장 더스티 베이커(77) 감독이 중남미 니카라과 야구 발전을 위한 도전을 이어갑니다.세계야구소프트볼연맹(WBSC) 홈페이지는 12일(현지시간) 니카라과 마나과 소베라니아 국립경기장에서 진행 중인 23세 이하(U-23) 야구 월드컵에 다시 모습을 드러낸 베이커 감독 소식을 전했습니다.올해 3월 월드베이스볼클래식(WBC)에서 니카라과 대표팀을 지휘했던 베이커 감독은 젊은 선수 성장을 돕기 위해 아니발 베가 감독이 이끄는 니카라과 대표팀을 인스트럭터로 다시 찾았습니다.베이커 감독과 니카라과의 인연은 지인의 권유로 시작됐습니다.그는 "50년 지기인 조지 산티아고의 소개로 참여하게 됐다"며 "샌프란시스코 자이언츠 감독 시절 인연을 맺은 마빈 버나드가 '니카라과는 당신이 필요하다'고 요청해 수락했다"고 밝혔습니다.수락 전 아내와 니카라과를 직접 방문한 베이커 감독은 안전한 치안과 팬들의 환대, 뛰어난 야구 열기에 반해 결정을 굳혔습니다.베이커 감독은 MLB를 대표하는 전설적인 지도자입니다.선수로 19시즌을 뛰며 올스타 2회, 골드글러브 1회를 수상했고, 감독으로는 26시즌 동안 2천183승(역대 8위)을 올렸습니다.흑인 감독 최초로 2천 승을 돌파했으며, 2022년 휴스턴 애스트로스를 이끌고 월드시리즈 우승을 차지했습니다.화려한 이력을 뒤로하고 니카라과로 향한 데에는 승리욕도 작용했습니다.베이커 감독은 "올해 WBC에서 단 1승도 거두지 못한 채 조별리그에서 탈락한 것이 나를 다시 이곳으로 불렀다"며 "내 목표는 니카라과 선수들의 기량을 발전시키는 것"이라고 설명했습니다.이를 위해 게리 페티스, 재크 존스, 랜들 사이먼 등 과거 MLB에서 함께 뛰거나 호흡을 맞춘 코치진도 합류시켰습니다.베이커 감독은 "내 나이가 77세라 언제까지 올 수 있을지는 모르지만, 돌아오겠다는 약속을 지켰다"며 향후 프리미어12 등 국제대회에서도 니카라과 야구의 성장을 돕고 싶다는 의지를 드러냈습니다.WBSC 홈페이지는 베이커 감독이 현역 시절부터 스트레스 해소용으로 입에 물고 다니던 트레이드 마크 '이쑤시개'를 이번 대회에도 들고 왔다고 덧붙였습니다.(사진=AP, 연합뉴스)