장동혁, 안철수와 회동…친한계는 '진상조사'로 압박

▲ 국민의힘 장동혁 대표가 13일 국회 의원회관에서 안철수 의원과 면담을 마친 후 인사하고 있다. 이날 면담은 장 대표가 안 의원에게 먼저 제의해 성사됐다.

장동혁 국민의힘 대표가 4선 중진인 안철수 의원을 만나 당 운영 방향 등에 대한 의견을 교환했습니다.장 대표는 오늘(13일) 오전 의원회관에서 안 의원과 만나 티타임을 하며 당이 나아갈 방향에 대해 의견을 나눴습니다.이날 만남은 장 대표가 안 의원에게 먼저 제의해 성사된 것으로 전해졌습니다.장 대표는 안 의원에게 대여 투쟁과 당내 현안 등과 관련해 "중진 의원으로서 중심을 잡고 역할을 해 주셔서 감사하다"는 인사를 전한 것으로 알려졌습니다.이에 안 의원은 "당은 같이 한 방향으로 가는 사람들이 뭉쳐서 싸우는 조직"이라고 화답한 것으로 전해졌습니다.앞서 안 의원은 전날 페이스북에 "'복당의 강'에 보수 우파와 국민의힘 당원 모두 다 빠져 죽자는 물귀신 행태가 아니고 무엇이냐. 차라리 창당하길 바란다"는 글을 올렸는데, 무소속 한동훈 의원과 친한계를 사실상 '저격'하고 장 대표에게 힘을 실어준 것이 이날 만남의 계기가 되지 않았겠냐는 관측이 나옵니다.한편, 친한계는 이날 '조작 징계' 폭로와 관련한 진상 조사를 촉구하며 장 대표에 대한 압박의 수위를 더 높였습니다.한 의원과 가깝다는 평가를 받는 5선 중진 윤상현 의원은 이날 페이스북에 글을 올려 당 지도부를 향해 "윤리위원의 '징계 조작' 폭로와 관련해 당은 독립 진상조사위원회를 꾸려야 한다"고 요구했습니다.윤 의원은 "징계 결정에 직접 참여했던 현직 윤리위원이 문제를 제기했다는 점에서 당 전체의 신뢰가 걸린 중대한 사안이다. 의혹의 진위가 확인되지 않은 채 정치적 공방만 계속된다면 당내 갈등과 불신은 더욱 깊어질 수밖에 없다"며 이같이 주장했습니다.이어 "지도부가 황경성 윤리위원에게 소명을 요구한 만큼, 객관성과 독립성을 갖춘 진상조사위를 꾸려야 한다"며 "계파를 초월한 인사와 외부 전문가들이 참여해 징계 결정 과정과 외부 개입 여부 등을 철저히 확인해야 한다"고 주장했습니다.친한계 안상훈 의원은 KBS 라디오에서 "윤리위원이 양심선언 한 거고 당사자 입으로 얘기가 나온 것"이라며 "당 차원에서 명백하게 제대로 된 진상조사가 이뤄져야 된다"고 말했습니다.박정훈 의원도 MBC 라디오에서 "징계 사유가 조작됐고 (윤리위) 독립성을 해쳤다는 게 다 드러난 상황"이라며 "이건 당의 규정을 어기고 직권을 남용한 것으로, 법적으로도 문제 될 수밖에 없고 형사처벌 사안"이라고 주장했습니다.반면, 한 의원과 갈등 관계에 있는 개혁신당 이준석 의원은 페이스북에서 친한계의 '한동훈 복당론'을 겨냥, "조작 징계면 가처분 걸면 징계 해제 아닌가요? 말하면서 본인들도 안 믿는 거죠"라며 "정기국회에 국가의 예산과 정책을 심의해야 하는 기간에 다른 이상한 물건들 좀 팔지 맙시다"라고 적었습니다.장 대표 측은 진상조사위 구성 요구를 일축했다. 박충권 수석대변인은 국회에서 기자들과 만나 "당원게시판에서 패륜 정치를 하고 여론 조작을 하고 당을 분열시킨 것이 형사처벌 대상이다. '조작 징계'가 아니라 '여론 조작'에 대한 징계였으며, 언제 어떤 윤리위가 징계를 연다 해도 같은 결론일 것"이라며 "진상조사위를 꾸릴 사안이 아니다"라고 말했습니다.이어 "이의가 있다면 법적 대응을 하면 되고, 법원에서 절차적 문제로 인용된다면 당에서 다시 윤리위를 열어 징계를 다시 진행하면 될 일"이라며 "이 사안을 이용해 지도부를 흔들고 당의 대여 투쟁 동력을 깎아내리는 분들이 있다"고 비판했습니다.(사진=연합뉴스)