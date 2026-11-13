이란 혁명수비대 "바레인 내 미군 조기경보 레이더 타격"

▲ 이란 혁명수비대(IRGC)

이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 바레인에 있는 미국의 조기 경보 레이더를 공격했다고 밝혔습니다.로이터 통신은 9월 초 이후 IRGC가 걸프 국가 내 미국 군사 시설을 공격했다고 주장한 첫 사례라고 짚었습니다.이란 국영 방송사가 13일(현지시간) 텔레그램에 게시한 성명에서 IRGC는 "몇 시간 전 항공우주군 전투기들이 바레인에 있는 미국의 조기 경보 레이더를 타격해 파괴했다"고 밝혔다고 로이터, AFP 통신이 전했습니다.IRGC는 이란 남부 항구도시 시릭의 통신탑을 겨냥한 "적의 공중 공격"에 대한 보복 조치라고 설명했습니다.앞서 이란 국영 통신사 IRNA는 전날 밤 이란 남부 시릭이 "적"의 공격을 받았다고 보도했으나 구체적인 내용은 언급하지 않았습니다.바레인이나 미국 측은 이란의 레이더 타격 주장에 즉각적인 확인을 내놓지 않았습니다.IRGC는 성명에서 조기 경보 레이더 공격이 "적에게 호르무즈 해협에서의 공중 도발과 석유 밀수를 중단하라는 엄중한 경고"라고 설명했습니다.중동 군사 작전을 관할하는 미 중부사령부는 지난달 주요 에너지 무역로인 호르무즈 해협을 통해 올여름 이후 걸프 국가들이 15억 배럴의 석유를 수출할 수 있도록 지원했다고 밝혔습니다.IRGC의 이날 미 군사 시설 공격은 이란과 미국이 카타르의 중재로 간접 평화 협상을 진행 중인 상황에서 이뤄졌습니다.이란은 미국이 이란 항구에 대한 봉쇄를 해제하고 이란산 원유 판매 제재를 유예하며 신규 제재는 모두 취소해야 한다고 요구하고 있습니다.미국이 이를 이행하면 호르무즈 해협을 즉각 재개방하고 이후 기타 쟁점들에 대한 후속 협상을 이어간다는 입장입니다.도널드 트럼프 대통령은 그러나 12일 소셜미디어 트루스소셜에서 "우리는 이란과의 합의가 필요하지 않다"며 협상을 주도해온 JD 밴스 부통령에게 다른 업무에 집중하라고 지시했습니다.트럼프 대통령은 "우리는 그들의 돈 수천억 달러를 확보했으며 그들의 (호르무즈) 해협도 장악했다"고 주장했습니다.이 발언은 대이란 해상봉쇄를 유지하며 경제적 압박을 계속하겠다는 뜻으로 풀이됩니다.트럼프 대통령은 같은 날 보수성향 언론인 휴 휴잇과의 인터뷰에서 "상황이 뜻대로 풀리지 않으면 주저하지 않겠다"면서 필요시 이란 공격을 재개하겠다는 입장도 밝혔습니다.(사진=이란 대통령실 제공, 연합뉴스)