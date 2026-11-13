젠슨 황 퇴진으로 '트럼프·시진핑 가교' 사라졌다

▲ 젠슨 황 엔비디아 CEO와 도널드 트럼프 미국 대통령

젠슨 황이 엔비디아 최고경영자(CEO) 자리에서 물러나면서 미중 기술 패권 경쟁 심화 속 양국을 잇는 가교 역할에 공백이 생겼다는 지적이 나옵니다.타이완 태생의 중국계 미국인인 젠슨 황은 도널드 트럼프 미국 대통령과 수시로 접촉하고 시진핑 중국 국가주석이 주재하는 외교 행사에도 참석하는 등 양국 사이에서 이례적인 영향력을 행사해온 인물로 평가받습니다.젠슨 황의 사임으로 미국 산업계에서 중국과의 기술 협력을 유지해야 한다는 목소리가 약화할 수 있다는 관측이 제기된다고 13일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 전했습니다.황 전 CEO는 미국이 중국에 대한 첨단 반도체 수출을 통제하면 현지 경쟁 업체들에 결국 시장을 내주게 된다면서 미국 기업이 중국에서 경쟁할 수 있도록 해야 한다고 주장해온 대표적인 인물입니다.특히 트럼프 대통령에게 대중국 반도체 정책과 관련해 적극적으로 목소리를 내왔습니다.황 전 CEO는 지난해 수 차례 백악관에서 트럼프 대통령을 만났고, 올해 3월에는 대통령 과학기술자문위원회 위원으로 발탁됐습니다.지난 5월 트럼프 대통령의 중국 국빈 방문에 동행했고 시 주석이 주최한 만찬에 참석했습니다.9월 시 주석의 미국 답방 때도 백악관 국빈 만찬에 참석해 두 정상이 함께한 자리에 얼굴을 비췄습니다.시 주석과의 개인적인 친분이 알려지지는 않았지만 황 전 CEO는 중국을 방문할 때마다 자신의 중국계 뿌리에 대한 애정을 드러내며 현지에서 호감을 쌓아왔습니다.리지 리 아시아소사이어티 정책연구소 연구원은 SCMP에 "젠슨 황은 워싱턴과 베이징 양측의 핵심 인사들에게 접근할 수 있었다"며 "엔비디아의 수석 전략가이자 협상가, 특히 정치적 대변인으로서 자신의 직책을 넘어서는 역할을 했다"고 말했습니다.그는 이어 황 전 CEO의 퇴진으로 엔비디아의 기술적 우위가 사라지는 것은 아니라면서도 그가 미중 기술 경쟁에서 수행해온 정치적 역할이 분명히 있었음을 강조했습니다.젠슨 황의 퇴진으로 인해 생겨난 공백은 미국의 반도체 수출 정책에도 미칠 것이라는 전망이 제기됩니다.링 천 존스홉킨스대 정치경제학 부교수는 "이번 사태로 (미국 내에서) 반도체 수출 통제 완화를 주장하기가 훨씬 어려워질 것"이라며 단기적으로 미·중 기술 협력을 중시하는 진영이 중국과의 디커플링을 주장하는 세력에 맞서기 힘들어질 것으로 전망했습니다.미국 피터슨국제경제연구소(PIIE)의 마틴 초젬파 선임연구원도 미국 워싱턴의 상당수 인사들이 오랫동안 반도체 제조 장비와 칩 판매 등에 대한 대중국 규제 강화를 추진해 왔으며 이제 그러한 움직임에 더욱 힘이 실리고 있다고 지적했습니다.