대법원, 한덕수 20일 구속 만료 전 선고할까…다음 주 공지될 전망

▲ 한덕수 전 국무총리

내란 혐의로 기소된 한덕수 전 국무총리의 구속 기간이 오는 20일 만료를 앞두면서 대법원이 그전에 선고할지 주목됩니다.한 전 총리 상고심 선고기일 지정 여부는 다음 주 초쯤 나올 전망입니다.대법원은 오늘(13일) 한 전 총리 사건과 관련해 '11월 20일 이전에 대법원판결 선고가 불가능하고 피고인이 곧바로 석방될 것'이라는 취지의 보도를 두고 "이 같은 단정적인 보도는 오해를 가져올 수 있으니 자제를 부탁드린다"고 취재진에 공지했습니다.내란 중요임무종사 등 혐의로 기소된 한 전 총리의 구속 기간은 오는 20일까지입니다.한 전 총리는 지난 5월 7일 2심에서 징역 15년을 선고받았으나, 대법원이 사건을 전원합의체에 회부한 뒤 상고심 선고는 6개월째 이뤄지지 않고 있습니다.대법원은 오는 19일 전원합의기일을 열겠다고 지난 10일 공지했습니다.통상 전합이 당일 합의기일을 진행하고 바로 선고하는 경우는 드문 만큼 사실상 한 전 총리의 석방 가능성이 커진 것 아니냔 보도가 잇달아 나왔습니다.대법원이 이런 보도가 오해를 부를 수 있다고 밝힌 것은 오는 19일 전원합의기일을 마친 뒤 당일 선고할 여지를 남겨둔 것 아니냐는 해석도 나옵니다.다만 대법원 관계자는 "당일 선고를 진행하는지는 아직 알 수 없다"고 밝혔습니다.대법원이 19일 선고기일을 열지, 어떤 사건을 선고할지는 다음 주 초쯤 나올 전망입니다.조은석 내란 특별검사팀도 오늘 오전 대법원에 '구속 만기 도래에 따른 한덕수 신병 관련 의견'을 제출해 석방을 피할 수 없더라도 주거지 제한과 사건 관계인 접촉 금지, 관련 집회 참석 금지 등 조건을 달아 보석 석방해야 한다는 취지로 주장했습니다.아무런 조건 없이 석방되면 소재 파악 등에 어려움이 생길 수 있단 취지입니다.내란 특검팀은 오늘 대법원에 한 전 총리에게 주거 제한 등 조건을 붙인 석방이 필요하단 취지의 '구속 만기 도래에 따른 한덕수 신병 관련 의견'을 제출했습니다.20일 구속 만료를 앞둔 한 전 총리가 아무런 조건 없이 석방되면 소재 파악 등 어려움이 생길 수 있는 만큼 일정한 조건을 붙인 석방이 필요하단 취지입니다.특검은 석방을 피할 수 없더라도 주거지 제한과 사건 관계인 접촉 금지, 관련 집회 등 참석 금지 등 조건을 달아야 한다는 취지로 주장한 것으로 알려졌습니다.한덕수 전 총리는 12·3 계엄 선포가 국무위원들의 심의를 거쳐 이뤄진 것처럼 보이도록 국무회의 개최를 건의하고, 계엄 선포 이후 국무위원들에게 서명받으려 한 혐의 등을 받습니다.그는 1심에서 징역 23년을 선고받고 법정구속 됐고, 2심에선 징역 15년으로 감형됐습니다.올해 5월 사건을 접수한 대법원은 8월쯤 한 전 총리 사건을 이상민 전 행정안전부 장관의 내란 중요임무종사 등 사건과 함께 전원합의체에 회부했습니다.국민적 관심도가 매우 높고 역사적으로 사법적 평가가 필요하단 이유에서입니다.특검팀은 어제 한 전 총리의 헌법재판관 미임명·지명 의혹 사건 1심을 심리 중인 서울중앙지법 형사합의33부(이진관 부장판사)에도 석방 우려를 담은 의견서를 내기도 했습니다.의견서엔 한 전 총리가 석방될 경우 1심 선고기일 등 향후 재판 출석에 영향을 미칠 수 있단 우려가 담겼습니다.(사진=연합뉴스)