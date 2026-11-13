MS 아웃룩 등 대규모 장애 12시간 넘게 지속 중

▲ 마이크로소프트

'아웃룩' 이메일 등 마이크로소프트(MS) 서비스들에서 대규모 장애가 발생해 미국 동부시간 13일 새벽(한국시간 13일 오후)까지 12시간 넘게 이어지면서 전 세계 기업과 정부기관의 업무에 차질이 빚어지고 있습니다.MS는 서버 재가동과 트래픽 우회 등을 추진했으나 완전 복구 예상 시각은 제시하지 못하고 있습니다.로이터와 블룸버그, AP 등 주요 외신들에 따르면 전 세계 아웃룩 이용자들은 이메일을 보내거나 받지 못하고, 받은 편지함을 불러오는 데도 어려움을 겪었습니다.업무용 메시징 앱 '팀스'와 인공지능(AI) 비서 '코파일럿' 등에서도 장애 신고가 잇따랐습니다.장애는 미국 동부시간 12일 정오(한국시간 13일 오전 2시)를 지난 시점부터 보고되기 시작했습니다.로이터에 따르면 장애 추적 사이트 다운디텍터의 미국 내 아웃룩 문제 신고는 미국 동부시간 12일 오후 1시(한국시간 13일 오전 3시)께 13만 건을 넘었으며, 오후 9시 30분(한국시간 13일 오전 11시 30분)에도 2만 5천 건 이상이었습니다.블룸버그는 MS 서비스 전반의 문제 신고가 약 20만 건에 달했다고 전했고, AFP는 다운디텍터를 인용해 장애가 1시간 만에 74개 국가·지역으로 확산했다고 보도했습니다.미주 전역과 유럽·아시아·아프리카 일부 지역이 영향을 받았으며, 한국, 인도 호주, 일본 등에서도 서비스 이용에 문제가 발생했습니다.일부 국내 기업들의 경우 아웃룩 메일 송수신이 지연되거나 코파일럿에 접속하지 못하는 일이 벌어졌습니다.국내 주요 기업들은 이날 오전 임직원에게 긴급 업무 공지를 보내 MS 서비스 장애 사실을 알리고 사내 서비스별 이용 현황을 파악했습니다.일부는 MS 서비스 장애 영향 대상을 이메일로 안내하기도 했습니다.그 결과 일부 기업에서는 아웃룩과 코파일럿 등을 한때 이용하지 못한 것으로 파악됐습니다.한 업계 관계자는 "한때 접속 장애로 쓰지 못했지만 아웃룩 접속은 오후 현재 이용 가능한 상태"라고 말했습니다.또 다른 대기업에서는 아웃룩 메일 송수신에 평소보다 시간이 오래 걸렸으나 팀즈와 코파일럿은 정상적으로 작동했습니다.국내 한 대기업 관계자는 "사내외에서 다양한 소통 플랫폼을 활용하고 있어 영향은 제한적"이라고 말했습니다.다른 대기업 직원은 "업무에 MS 플랫폼을 사용하지 않아 특이사항이나 불편한 점은 없었다"고 했습니다.MS의 클라우드 생산성 도구 서비스 'MS 365'의 전체 기능이 중단된 것은 아니었습니다.MS는 클라우드 기반 이메일·일정 관리 플랫폼인 '익스체인지 온라인'과 이메일에 의존하는 기능들이 영향을 받았으며, 익스체인지 온라인에 의존하지 않는 기능은 정상 작동했다고 설명했습니다.세계 각국 정부기관의 소통에도 차질이 생겼습니다.미국 연방하원은 소속 이용자들이 영향을 받아 기술진이 MS와 협력하고 있다고 밝혔습니다.일본 정부의 공용 정보기술(IT) 플랫폼에도 장애가 발생했고, 호주에서는 정보기관과 연방경찰이 영향을 받았습니다.뉴질랜드 외교부는 이메일 수신에 차질이 있다며 전 세계 자국 대사관과 영사관, 대표부도 영향을 받고 있다고 공지했습니다.블룸버그에 따르면 지역 교육청, 대학, 병원 등도 의사소통에 제약이 있을 수 있다고 알렸습니다.차량 제조업체 워크호스 그룹은 장애에 따른 업무 차질을 이유로 실적 발표를 당초 예정일인 12일에서 16일로 연기했습니다.AI 플랫폼을 운영하는 오픈AI와 앤트로픽은 MS 서비스와 연결하는 커넥터에서 문제가 생기고 있다고 보고했습니다.MS는 자동 상태 점검 과정에서 여러 서버의 장애를 확인했다고 밝혔습니다.또 영향을 받은 서버의 핵심 프로세스에 과부하가 걸려 서버가 응답하지 않고 처리 용량이 줄어드는 현상을 파악했다고 설명했습니다.다만 트래픽 증가로 발생한 문제는 아니라고 MS는 덧붙였습니다.복구 작업은 영향을 받은 서버를 다시 가동하고 이용자 트래픽을 다른 경로로 돌리는 데 집중됐습니다.MS는 남은 서버들의 복구 절차를 돕고 처리 용량을 늘릴 다른 방안도 찾고 있습니다.MS는 미국 동부시간 12일 오후 6시(한국시간 13일 오전 8시)께 이용자들이 다시 연결되면서 제한적인 복구가 관찰됐다고 밝혔습니다.MS는 인프라 재시작 작업에서 "긍정적인 결과"가 나타나고 있다고 공지했고 북미 지역 팀스를 복구했다고 발표했으나 일부 이용자는 접속 문제가 계속되고 있다고 신고했습니다.토니 버크 호주 내무·사이버안보 장관은 MS가 이번 사태를 사이버공격으로 보지는 않는다면서, 업데이트가 잘못됐던 2024년 크라우드스트라이크 사태와 일부 유사하다는 MS의 설명을 소개했습니다.MS 코파일럿·에이전트·플랫폼 부문장 찰스 라마나는 소셜미디어 X 게시물에서 "오늘 발생한 서비스 중단으로 고객 여러분께 불편을 끼쳐드려 진심으로 유감이며, 문제 해결을 위해 노력 중"이라며 "현재로서는 악의적인 공격이나 사이버 활동의 결과는 아닌 것으로 확인됐다"고 설명했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)