[D리포트] 이란, 청해부대 겨냥해 "뱁새가 황새 따라가면 가랑이가…"

호르무즈 해협을 연상시키는 좁은 해협과 맞닿은 절벽에 새 한 마리가 앉아 있고, 이란 국기가 꽂힌 반대편 절벽 앞 상공에선 미국 성조기 문양이 새겨진 새가 추락합니다.



"뱁새가 황새를 따라가면 가랑이가 찢어진다"는 글도 빨간 밑줄과 함께 한글로 씌어있습니다.



에스마일 바가이 이란 외교부 대변인이 현지시간으로 어제 '한국 속담'이라고 지칭하며 자신의 SNS 계정에 올린 그림과 글입니다.



바가이 대변인은 "해군 전력과 병참, 인력 파견 등 이란을 상대로 한 침략이나 비인도적 경제 테러에 직간접 관여하는 건 미국의 이란 침략에 가담하는 적대적이고 불법적인 행위로 간주할 거"라고 밝혔습니다.



특히 "'항행의 자유 보호'나 '해적 퇴치'처럼 겉보기에 정당한 명분을 내세운다고 불법적이고 적대적인 성격이 바뀌진 않는다"고 덧붙였습니다.



우리 정부가 호르무즈 해협 쪽에 더 가깝게 청해부대 임무 구역을 확대하는 파견 연장안을 국회에 제출하면서 내세운 명분과 임무를 직격한 겁니다.



바가이 대변인은 앞서 지난 9일에도 브리핑에서 한국 정부의 파병 자제를 촉구한 바 있습니다.



[에스마일 바가이/이란 외교부 대변인(현지시간 9일) : 그들(한국)이 할 수 있는 가장 큰 도움은 지역 문제에 간섭하지 않는 것입니다. 이미 충분히 복잡한 문제니까요. 즉 거리를 두는 것입니다.]



이에 우리 외교부가 지난 10일 전쟁 불관여, 불개입이 원칙이라며 이란 등과 소통하고 있다고 했지만, 사흘 만에 다시 반발 메시지를 내놓은 겁니다.



바가이 대변인은 앞서 지난 9월에도 '위험한 선택엔 대가가 따른다'는 한글이 쓰인 그림을 자신의 SNS에 올린 적이 있습니다.



전문가들은 공식 정부 성명이 아닌 개인 SNS에 글을 올린 건 수위 조절로 볼 수 있다면서도, 한글과 자극적 그림을 쓴 건 한국 국민들을 대상으로 파견연장안에 부정적 여론을 조성하려는 목적이 있다고 분석했습니다.



청해부대 파견 연장 수정 동의안은 지난 10일 국무회의를 통과해 국회 심사 절차가 예정돼 있습니다.



(취재 : 노동규, 영상편집 : 이소영, 제작 : 디지털뉴스부)