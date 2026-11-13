러트닉 미 상무장관, 의회서 '젠슨 황 스캔들' 증언키로

▲ 트럼프 대통령(왼쪽)과 러트닉 상무장관

하워드 러트닉 미국 상무장관이 전 엔비디아 최고경영자(CEO) 젠슨 황 스캔들과 관련해 의회에 출석해 증언하기로 했습니다.13일(현지시간) AFP 통신에 따르면 러트닉 장관의 대변인은 전날 미국 NBC 뉴스에 "러트닉 장관이 은행위원회의 답변에 대답하기 위해 자발적으로 출석하는 데 동의했다"고 밝혔습니다.앞서 팀 스콧(공화·사우스캐롤라이나) 상원 은행위원장은 러트닉 장관에게 이번 엔비디아 스캔들과 관련해 국가안보에 대한 우려를 낳은 상무부의 역할에 대해 위원회에 나와 증언하라고 요구한 바 있습니다.미 의회에서는 도널드 트럼프 행정부가 황 전 CEO와 중국 스파이로 의심되는 여성의 불륜에 대해 무엇을 알고 있었는지 분명히 밝힐 것을 요구하고 있습니다.황 전 CEO는 중국 스파이로 의심되는 앨리스 황(중국명 황러)과의 불륜 스캔들에 이어 사내 여성 임원과의 혼외 관계가 추가로 드러나면서 지난 12일 결국 사임했습니다.이와 관련해 트럼프 행정부가 엔비디아 고성능 반도체의 중국 수출을 승인한 과정을 두고 수출 통제를 총괄하는 러트닉 장관에게도 의회의 해명 요구가 잇따르고 있습니다.상원 재정위원회와 하원 세입위원회는 야당인 민주당 의원들의 주도로 12일 해당 수출 승인에 대한 조사에 착수했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)