[사실은] "엔비디아 매출 20∼40%가 중국 우회 수출?" 따져 보니

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▲ 중국 SNS에 올라온 그래픽카드 분해·조립 영상

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▲ 엔비디아 재무제표의 지역별 매출 항목

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▲ 컬퍼 리서치 보고서

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■ 근거 자료

· 중국 SNS 영상(CNN 보도, 지난 12일) : https://edition.cnn.com/2026/11/12/business/video/nvidia-chips-china-university

· 엔비디아 재무제표 : https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1045810/000104581025000230/nvda-20251026.htm

· 컬퍼 리서치 보고서 : https://culperresearch.com/wp-content/uploads/2026/05/Culper_NVDA_5-13-2026.pdf

· 뉴스트리트리서치 보고서 : https://www.newstreetresearch.com/research/

· 뉴스트리트리서치 보고서 인용 보도(CNBC 보도, 지난 9일) : https://www.cnbc.com/2026/11/09/nvidias-china-revenue-exposure-what-new-street-estimates-.html

· 젠슨 황 중국 칩 관련 발언(지난해 10월 28일 기자간담회 영상) : https://www.reutersconnect.com/item/nvidias-huang-on-china-prospects-trust-in-trump-plans-for-the-us-and-energy-needs/dGFnOnJldXRlcnMuY29tLDIwMjU6bmV3c21sX1ZBNzUzNjI4MTAyMDI1UlAx?utm_source=chatgpt.com

· 미국 법무부 '중국 우회수출' 공식 보도자료 3건

① https://www.justice.gov/index.php/opa/pr/california-man-arrested-smuggling-more-300-million-export-controlled-computer-servers-china?utm_source=chatgpt.com

② https://www.justice.gov/opa/pr/three-charged-conspiring-unlawfully-divert-cutting-edge-us-artificial-intelligence?trk=public_post_comment-text&utm_source=chatgpt.com

③ https://www.justice.gov/opa/pr/chinese-national-and-two-us-citizens-charged-conspiring-smuggle-artificial-intelligence?utm_source=chatgpt.com

이야기로 운을 뗍니다.그래픽 카드를 분해하고, 조립하는 작업이 한창입니다. 영상 속 공장 직원으로 보이는 사람이 중국어로 "테스트를 거치면 대규모 언어 모델(LLM) 학습에 사용할 수 있다"고 설명합니다.미국 CNN은 우리 시간으로 어제 이 영상을 소개하며,했습니다.젠슨 황 전 엔디비아 CEO와 연인 관계로 알려진 앨리스 황은 제3국을 경유해 중국에 AI 칩을 공급했다는 의혹 당사자로 거론되고 있습니다. 사생활 문제가 주목도가 높지만, 이번 사안에서 따져봐야 할 핵심은 아래와 같은 문제들입니다.의혹이 확산하면서 SNS에서는 한발 더 나아간 주장까지 등장했습니다.는 겁니다. 사실이라면 세계적인 AI 반도체 기업의 사업 구조와 미국의 수출 통제 실효성에 상당한 의문을 제기할 수 있습니다.의혹의 당사자와 관련 기업의 거래 내역이 모두 공개되지 않은 상황에서 정확한 규모를 단정하기는 어렵습니다. 그렇다고 검증을 포기할 수는 없습니다. 이 같은 수치가 어디에서 나왔는지, 이를 뒷받침할 근거가 있는가 정도는 살펴볼 수 있을 것 같습니다.SBS 사실은팀이 팩트체크했습니다.먼저 엔비디아의 재무제표부터 확인했습니다.하고 있습니다. 재무제표에는 ‘고객 본사 소재지 기준 지역별 매출(Geographic Revenue Based upon Customer Headquarters Location)’이라는 항목이 있습니다.그런데 이 자료만으로는 중국으로 우회 공급된 제품의 규모를 확인하기 어렵습니다. 말씀드린 대로 '본사' 기준이기 때문입니다.가령, 엔비디아가 미국이나 동남아시아에 본사를 둔 기업에 AI 칩을 판매하고 해당 제품이 이후 중국으로 반입됐다면, 엔비디아의 지역별 매출 통계에는 중국 매출로 잡히지 않습니다. 매출이 어느 지역에서 발생했는지를 집계하는 기준과 제품이 최종적으로 어디에서 사용되는지는 서로 다른 문제입니다.그렇다면 ‘매출의 20~40%가 중국과 관련돼 있다’는 주장은 어디에서 나온 것일까요.관련 키워드를 계속 검색해 보니,할 수 있었습니다. 보고서 제목은 '엔비디아: 중국 문제(NVIDIA: The China Problem)'입니다.당시에는 크게 주목 받지 못했던 이 보고서가 최근 다시 관심을 끈 것은, 젠슨 황을 둘러싼 이번 의혹들이 상당수 담겨있기 때문입니다. 젠슨 황과 앨리스 황의 관계가 지나치게 가깝다는 대목도 있었습니다. 국내에서도 보도가 많이 됐습니다.합니다.실제로는 40%에 더 가까울 것이라는 발언, 그리고 칩이 어떤 경로로 공급되든 결국 중국에서 사용될 수 있다는 설명도 담겼습니다. 이 수치가 아무런 출처 없이 SNS에서 갑자기 퍼진 것은 아니란 얘기입니다.하지만,문맥을 봐도, 20~40%라는 말은 클라우드 대여 등 수출 통제가 되지 않은 것까지 다 합쳐서 계산한 수치로 보입니다. 즉, 20~40%는 '중국과 관련된 매출'을 다 합친 것으로, '불법 우회 수출로 발생한 매출'만 따로 떼 말하는 건 아니라는 뜻입니다.결국, 보고서가 제기한 문제 의식과 20~40%라는 추정치, 그리고 불법 우회 수출의 실제 규모를 입증하는 것은 각각 구분해서 봐야 합니다.했습니다.해 왔습니다. 젠슨 황의 주장과 시장 내 실질적인 의존도와의 괴리가 위와 같은 의심을 키운 측면도 있습니다.사실은팀이 미국 법무부 보도자료 분석해 보니,에 달했습니다. 제3국, 특히, 동남아시아 기업을 중간에 두고, 최종 목적지를 숨기는 방식으로 중국에 반입하려 한 경우로, 이번 의혹과 수법도 상당히 유사했습니다.SBS 사실은팀이 관련 보고서와 재무제표, 미국 법무부의 발표 자료 등을 확인한 결과, 지금 단계에서 내릴 수 있는 결론은 명확합니다.미국 의회 차원의 조사와 수사 당국의 후속 조사가 진행되는 만큼, 관련 기업의 거래 내역과 최종 사용처에 대한 추가 확인이 필요합니다. 수사 과정에서 새로운 자료가 공개된다면 우회 공급의 규모와 엔비디아 경영진의 인지 여부도 보다 구체적으로 판단할 수 있을 겁니다.