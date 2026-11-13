'히잡 벗고 크롭탑·짧은 치마'…복장 규제 거부하는 이란 여성

▲ 히잡 쓴 채 투표하는 이란 여성

'히잡 벗고 크롭탑과 민소매 셔츠, 짧은 치마를 입은 이란 여성들이 거리에…' 정숙한 복장 규정을 거부하고 배가 드러나는 상의와 짧은 치마를 입고 거리를 다니는 이란 여성들이 늘고 있다고 AFP통신이 13일(현지시간) 보도했습니다.수도 테헤란에서는 히잡을 벗는 것에 그치지 않고 크롭탑과 민소매 셔츠, 찢어진 청바지를 입고 다니는 여성들을 목격할 수 있다고 합니다.테헤란 중심부에서 옷 가게를 운영하는 파리야 센야리(47)는 "수십 년 동안 정숙한 옷차림에 익숙한 여성들만 상대하다 최근에는 젊은 층 고객들을 끌어들이기 위해 크롭탑과 짧은 치마를 팔고 있다"고 전했습니다.그는 "새로운 세대에 히잡을 쓰라고 더 이상 강요할 수 없다"며 "새로운 세대는 자유를 원한다"고 강조했습니다.이란은 지난 1979년 이슬람 혁명 이후 머리와 목을 가리도록 하는 등 여성들에게 엄격한 복장 규정을 적용해 왔습니다.이란 여성들의 이런 의상 변화는 지난 2022년 히잡을 제대로 쓰지 않았다는 이유로 당국에 체포된 뒤 의문사한 22세 여성 마흐사 아미니 사태 이후 시작됐습니다.특히 미국과의 전쟁으로 경제적, 정치적 압박이 강화되고 생활비가 치솟은 이후 당국의 복장 규제가 느슨해진 것으로 알려졌습니다.보석 가게에서 일하는 57세 여성 니유샤(가명)는 "대규모 시위와 소요 사태를 피하기 위해 당국이 복장 문제에 눈을 감아 주는 것 같다"고 했습니다.이처럼 이란 여성들의 복장에 변화가 감지되고 있지만, 이란 당국의 복장 규제 자체는 여전히 유효하고 보수주의자들의 반발도 거세지고 있습니다.실제로 이란은 지난 10일 히잡 착용 의무 포기와 공공장소에서의 신체 노출을 조장했다는 이유로 테헤란 중심부에서 여러 명을 체포했다고 발표했습니다.하산 알리 아클라기 아미리 의원은 히잡 착용법이 폐기됐다는 것은 완전히 거짓이라며 히찹 착용을 강제하는 조치를 취해야 한다고 촉구했습니다.옷가게 주인인 센야리는 복장의 자유가 확산하고 있지만 아직 가게 창문에는 긴 코트를 전시하고 있다며 "마네킹에 짧은 치마를 입힐 수도 없다. 우리는 이러한 제한이 완전히 해제되기를 희망한다"고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)