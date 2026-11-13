'비대위' 언급 오세훈 "당 미래 관심 없으면 오히려 바람직하지 않아"

▲ 더불어민주당 김민석 대표(오른쪽)와 오세훈 서울시장(왼쪽)이 13일 국회 의원회관에서 대한민국시도민회연합이 연 국민대통합 한마음 전진대회에 참석해 있다.
오세훈 서울시장은 최근 자신이 "장동혁 체재로 총선 치르기 어렵다"면서 비대위 체제를 거론한 것을 놓고 장 대표가 반박한 것과 관련해 "정당 소속으로서 그 당의 미래에 대해 관심이 없으면 오히려 바람직하지 않은 게 아닌가"라고 말했습니다.
오 시장은 오늘(13일) 오후 국회에서 열린 '국민대통합 한마음 전진대회' 행사에 참석한 뒤 관련 질문을 받고 "당의 미래에 관심을 기울이고 어떻게 하면 다가올 큰 선거인 총선과 대선을 이길 수 있을까 논의하고 함께 고민하고 중지를 모아가며 당내 공감대를 형성하는 일은 당인으로서 필요한 일이라 생각한다"며 이같이 답했습니다.
앞서 오 시장이 지난 11일 언론 인터뷰에서 "장동혁 체제로 총선을 치르면 수도권 선거는 굉장히 어려울 것이다. 비대위 체제는 좀 융통성이 있어 보인다"라고 언급했습니다.
이에 대해 장 대표는 같은 날 "오 시장께서 당내 문제에 대해 많은 관심을 갖고 계신 것 같다. 그러면 제가 서울시장을 하고 오 시장께서 당 대표로 오시면서 자리 바꾸면 될 것 같다"며 불편한 심기를 드러낸 바 있습니다.
오 시장은 '비대위 언급 이후 장 대표와 소통한 적 있느냐'는 질문에는 "직접 소통할 기회는 없었다"면서도 "아무래도 정치권이다 보니까 직간접적으로 연결된 분들께는 제 의견을 전달하고 있고, 계속해서 우리 당 구성원들과 소통하고 있기 때문에 그런 기회를 통해 우리가 어떻게 다음 총선에서 이길 수 있을까 하는 점에 대해서 함께 의논하는 소통의 기회를 자주 갖고 있다"고 했습니다.
오 시장은 무소속 한동훈 의원의 복당과 관련해 '노력이 필요하다'고 언급한 배경에 대해선 "다 아시다시피 이런 복당에 관한 얘기는 본인의 노력, 다시 말해 진정성이 담긴 노력과 정성이 전제될 때 복당 분위기가 형성될 수 있지 않겠냐는 의미에서 최대한 노력을 기울여달라는 취지로 말씀을 계속 드리는 것"이라고 말했습니다.
당 윤리위원이 한 의원 제명에 대해 '조작 징계' 의혹을 제기한 데 대해선 "그런 구체적인 사항은 사실관계 정보가 없어서"라며 "순리대로 진실이 밝혀져 나갈 것으로 기대한다"고만 답했습니다.
대한민국시도민연합이 주최한 이날 행사에는 장동혁 대표도 참석했습니다.
그러나 오 시장 참석 직전 장 대표가 이석하면서 두 사람은 만나지 않았습니다.
(사진=연합뉴스)
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