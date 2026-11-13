'비대위' 언급 오세훈 "당 미래 관심 없으면 오히려 바람직하지 않아"

▲ 더불어민주당 김민석 대표(오른쪽)와 오세훈 서울시장(왼쪽)이 13일 국회 의원회관에서 대한민국시도민회연합이 연 국민대통합 한마음 전진대회에 참석해 있다.

오세훈 서울시장은 최근 자신이 "장동혁 체재로 총선 치르기 어렵다"면서 비대위 체제를 거론한 것을 놓고 장 대표가 반박한 것과 관련해 "정당 소속으로서 그 당의 미래에 대해 관심이 없으면 오히려 바람직하지 않은 게 아닌가"라고 말했습니다.오 시장은 오늘(13일) 오후 국회에서 열린 '국민대통합 한마음 전진대회' 행사에 참석한 뒤 관련 질문을 받고 "당의 미래에 관심을 기울이고 어떻게 하면 다가올 큰 선거인 총선과 대선을 이길 수 있을까 논의하고 함께 고민하고 중지를 모아가며 당내 공감대를 형성하는 일은 당인으로서 필요한 일이라 생각한다"며 이같이 답했습니다.앞서 오 시장이 지난 11일 언론 인터뷰에서 "장동혁 체제로 총선을 치르면 수도권 선거는 굉장히 어려울 것이다. 비대위 체제는 좀 융통성이 있어 보인다"라고 언급했습니다.이에 대해 장 대표는 같은 날 "오 시장께서 당내 문제에 대해 많은 관심을 갖고 계신 것 같다. 그러면 제가 서울시장을 하고 오 시장께서 당 대표로 오시면서 자리 바꾸면 될 것 같다"며 불편한 심기를 드러낸 바 있습니다.오 시장은 '비대위 언급 이후 장 대표와 소통한 적 있느냐'는 질문에는 "직접 소통할 기회는 없었다"면서도 "아무래도 정치권이다 보니까 직간접적으로 연결된 분들께는 제 의견을 전달하고 있고, 계속해서 우리 당 구성원들과 소통하고 있기 때문에 그런 기회를 통해 우리가 어떻게 다음 총선에서 이길 수 있을까 하는 점에 대해서 함께 의논하는 소통의 기회를 자주 갖고 있다"고 했습니다.오 시장은 무소속 한동훈 의원의 복당과 관련해 '노력이 필요하다'고 언급한 배경에 대해선 "다 아시다시피 이런 복당에 관한 얘기는 본인의 노력, 다시 말해 진정성이 담긴 노력과 정성이 전제될 때 복당 분위기가 형성될 수 있지 않겠냐는 의미에서 최대한 노력을 기울여달라는 취지로 말씀을 계속 드리는 것"이라고 말했습니다.당 윤리위원이 한 의원 제명에 대해 '조작 징계' 의혹을 제기한 데 대해선 "그런 구체적인 사항은 사실관계 정보가 없어서"라며 "순리대로 진실이 밝혀져 나갈 것으로 기대한다"고만 답했습니다.대한민국시도민연합이 주최한 이날 행사에는 장동혁 대표도 참석했습니다.그러나 오 시장 참석 직전 장 대표가 이석하면서 두 사람은 만나지 않았습니다.(사진=연합뉴스)