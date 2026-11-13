엔비디아 건물에 꽃다발·양초…"젠슨 돌려달라" 눈물로 호소

▲ 젠슨 황

엔비디아 창업자 젠슨 황이 불륜 스캔들로 최고경영자(CEO) 자리를 내려놓으면서 사내에서는 슬픔 속에 그의 복귀를 요구하는 목소리가 잇따르는 것으로 전해졌습니다.미 정보기술(IT) 전문 매체 와이어드는 12일(현지시간) 내부 자료를 인용해 일부 엔비디아 직원들이 여러 건의 불륜과 갑작스러운 사임에도 불구하고 황 전 CEO의 경영 일선 복귀를 호소하고 있다고 보도했습니다.와이어드에 따르면 황 전 CEO가 사임하기 전 엔비디아에서 오래 일한 한 엔지니어가 사내 건의함에 글을 올려 직원들의 정서를 고려해달라고 촉구했습니다.이 글에는 현재까지 1천600개가 넘는 댓글이 달렸고, 그중 여러 댓글이 이사회에 '황 전 CEO를 다시 데려올 방법을 찾아달라'고 요청하는 내용이었습니다.한 익명의 직원은 "우리는 모두 인간이고 실수할 수 있다"며 "젠슨은 정말 많은 좋은 일을 했고, 두 번째 기회가 필요하다"고 썼습니다.또 다른 직원은 전 직원에 보낸 이메일에서 "나는 젠슨 편에 서겠다"며 황 전 CEO의 퇴진 과정을 투명하게 공개하라고 요구하기도 했습니다.다수의 엔비디아 임직원은 이사회의 조사가 끝난 뒤에야 큰 변화가 있을 것으로 예상했었다고 와이어드는 전했습니다.사내 건의함의 한 게시물은 이사회가 조사 결과를 직원들과 공유하고 "젠슨이 CEO직을 계속 맡는 방안에 대한 직원들의 의견을 정식으로 들어 달라"고 요청했습니다.그러나 황 전 CEO는 조사가 막 시작된 시점에 물러났습니다.현재 회사 분위기는 무겁게 가라앉았습니다.미 CNBC 방송은 이날 황 전 CEO의 사임 소식이 전해지자 복잡한 분위기 속에 일부 직원들이 눈물을 흘리기도 했다고 보도했습니다.한 익명의 소식통은 많은 직원이 황 전 CEO를 우상으로 여겼고 엔비디아의 정체성에 필수적인 인물로 꼽아왔다며 언론이 바라보는 것보다 "더 복잡한 분위기"라고 설명했습니다.황 전 CEO가 막강한 리더십을 바탕으로 회사를 끌어왔던 만큼 그의 부재가 회사에 상당한 타격이 될 것이라는 우려도 커지고 있습니다.그는 후계자를 따로 두지 않고 고위 임원 약 60명에게 직접 보고를 받으며 회사 경영 전반을 지휘해온 것으로 유명합니다.현재 경영진을 중심으로 긴장감이 고조됐으며, 이사회는 엔비디아의 사업이 위축되지 않을 방안을 고민 중이라고 CNBC는 전했습니다.콜레트 크레스 최고재무책임자(CFO)가 임시 CEO를 맡으며 조직 분위기 쇄신에 힘을 쓰고 있습니다.크레스 임시 CEO는 이날 임직원들에게 "여러분이 우리의 가장 큰 힘"이라고 독려하며 18일 전체 회의를 열고 향후 계획에 대해 논의할 예정이라고 밝혔습니다.캘리포니아주 샌타클래라에 위치한 엔비디아 본사 건물 밖에는 꽃다발과 양초가 놓인 모습도 목격됐습니다.별다른 메시지는 없었지만, 황 전 CEO의 사임을 슬퍼하는 모습으로 보인다고 CNBC는 전했습니다.