[꼬꼬무 찐리뷰] 치정 살인인 줄 알았는데…2012년 신촌 발칵 뒤집은 '사령 카페' 살인사건의 진실

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우리가 잊지 말아야 할 역사 속 '그날'의 이야기를, '장트리오' 장현성-장성규-장도연이 들려주는 SBS '꼬리에 꼬리를 무는 그날 이야기'(이하 '꼬꼬무'). 본방송을 놓친 분들을 위해, 혹은 방송을 봤지만 다시 그 내용을 곱씹고 싶은 분들을 위해 SBS연예뉴스가 한 방에 정리해 드립니다.이번에 '당신'에게 들려주고 싶은 '그날'의 이야기는, 지난 12일 방송된편입니다. 이야기 친구로는 엔시티 드림의 제노, 가수 성한빈, 배우 윤복인이 출연했습니다.(리뷰는 '꼬꼬무'의 특성에 맞게, 반말 모드로 진행됩니다.)때는 2012년 1월 1일. 하늘에서 흰 눈이 내리던 그날, 누구보다 설레는 마음으로 새해를 맞은 사람이 있어. 바로 21살의 여대생 박소영 씨.(오늘 '꼬꼬무' 이야기에 등장하는 모든 이름은 가명이야.) 새해 첫날 21살의 여대생인 그녀가 설렐 만한 일이 뭐가 있을까? 그날 박소영 씨가 쓴 글이 있어. 제목은 <1월 1일, 영훈이랑 1일>."누군가에게 고백을 했습니다. 그는 자유분방해 보였고 언제나 즐거우니까요. 편하고 좋은 사람 만나 기대고 싶었어요. 고백, 오늘에서야 '예스'라는 대답을 들었습니다. 고백받아줘서 고마워. 이젠 새해니까 함께 즐거운 나날 지내보자. 사..사..사탕한다."오늘부터 1일. 소영 씨가 짝사랑하던 누군가에게 고백을 했고, 드디어 그 상대방으로부터 예스라는 대답을 들은 거야. 이 사람이 그 글 속의 주인공이야.소영 씨보다 1살 어린 20살 김영훈 씨. 먼저 고백한 건 소영 씨였지만, 어느새 영훈 씨도 그녀와 함께하고 싶은 것들이 늘어갔어. 사귄 지 얼마 지나지 않아서 영훈 씨가 적어놓은 글이 있어.<내가 여친이랑 같이 해보고 싶은 것들>1. 밴드에서 합주하면서 같이 노래 부르는 것2. 2층 카페 창가에 앉아 비 오는 날 커피 마시는 것3. 메신저로 일대일 채팅하다가 같이 잠이 되는 것적극적으로 마음을 표현한 누나 소영 씨와 소소한 연애를 꿈꾸던 연하남 영훈 씨. 그렇게 두 사람은 연인이 됐어. 두 사람의 연애, 과연 계속 순탄하기만 할까?한편, 넉 달 뒤. 2012년 4월 30일 월요일 저녁. 서울 종로의 한 음식점이야. 3년 차가 된 김진아 기자는 동료들과 함께 회식 중이었어. 그런데 바로 그때, 김 기자에게 부장으로부터 다급하게 전화 한 통이 걸려와. 사건이 터졌으니 바로 취재해서 기사로 낼 준비를 하라는 거야. 당시 김 기자는 사회부 소속으로 마포, 서대문 경찰서 라인을 주로 담당했어. 거기는 서울의 중심지이기도 하고 대학가도 많잖아. 그래서 늘 사건 사고가 끊이질 않았대. 그런데 지금 당장 기사로 내야 할 사건이 생겼다? 이건 분명 엄청난 사건이 틀림없어. 곧이어 김 기자에게 회사로부터 메시지가 하나 도착해. 메시지를 읽던 김 기자는 깜짝 놀랐어. 왜 놀랐을까?"그때가 월요일이었고요. 그날 그 주에 무엇을 쓸 건지 회의를 해야 됐기 때문에, 그때 (월요일에) 항상 회식을 했었죠. 그때 제가 회식을 하면서 사회부장으로부터 '네가 맡고 있는 라인에서 지금 큰 사건이 터졌으니까 빨리 확인을 해봐라. 바로 기사를 출고할 준비를 해라'라고 하셨습니다. 기사 링크를 받았었는데, 그 링크를 보고서 '이거 생각보다 굉장히 큰 사건이구나. 빨리 취재를 해야 되겠구나' 그 생각밖에 없었습니다. (그 링크의 내용은) 신촌 공원에서 대학생이 피살된 채 발견됐다…"-김진아, 당시 3년 차 취재 기자그날 도심 한복판의 한 공원에서 대학생이 살해됐다는 거야. 김 기자는 회식자리를 박차고 나와 택시를 타고 곧장 서대문 경찰서로 향했어."답답한 마음에 바로 이제 (수사) 현장에 가면 뭐라도 얻지 않을까 싶어서 뻗치기를 하는 거죠. 누구라도 한 명 관계자라도 만나면 물어볼까?"-김진아, 당시 3년 차 취재 기자밤 10시가 넘은 시각. 이미 경찰서에는 소식을 듣고 온 기자들이 모여있어. 피해자는 누구인지, 어떻게 죽었는지, 지금 확인할 게 한둘이 아니야. 김 기자가 가장 먼저 알게 된 건 피해자의 신원이야. 피해자는 지방의 한 대학교에 다니는 20대 초반의 남학생이었어. 그는 다름 아닌, 영훈 씨였어. 불과 얼마 전까지만 해도 평범한 연애를 꿈꾸던 영훈 씨가 신촌의 한 공원에서 숨진 채 발견된 거야.사건이 일어난 시간은 4월 30일 오후 8시 50분쯤. 장소는 신촌역 도보 10분 거리 공원이야. 공원의 지도를 보여줄게.배드민턴장, 운동기구가 마련된, 주택가에서 쉽게 볼 수 있는 작은 공원이야. 공원 입구의 계단을 쭉 따라 올라가면 산책로와 휴게 공간이 나와. 그리고 그날 밤 영훈 씨가 발견된 곳은, 산책로 옆 풀숲이었어. 그날 현장에 출동했던 소방대원의 이야기를 들어볼게."입구 쪽에 이쪽에 피가 이렇게 흥건하게 있었거든요. 밟으면 질퍽할 정도로, 피만 있었습니다. (발견된 시신은) 얼굴에 피하고 바닥에 있는 흙하고 뒤범벅이 돼가지고 안 좋은 상태였고요."-소방대원영훈 씨의 피가 고여있던 곳과 시신이 발견된 곳이 달라. 두 곳의 거리는 5m가 넘었다고 해. 이건 뭘 의미할까? 피가 고여있던 곳에서 살해를 당해서, 피의자가 시신을 옮긴 거지. 근데 이상한 건 이뿐만이 아니야. 피해자의 휴대전화나 가방 같은 소지품이 없었대. 그런데 영훈 씨의 옷에서 지갑은 그대로 발견됐어. 이걸 강도 살인이라고 볼 수 있을까? 사실 그의 신원이 빨리 밝혀진 것도, 지갑에 있던 학생증 때문이었어. 돈을 노린 게 아니라면, 이제 막 대학생이 된 스무 살을 대체 왜?김 기자가 경찰서에서 취재를 하던 그 시각, 사건 현장에서는 형사들이 분주하게 움직이고 있었어. 그리고 그 수사를 지휘하는 사람, 서대문경찰서의 강인석 형사과장이야. 강력계 형사 생활만 20년이 넘은 베테랑이야. 그런 베테랑에게도 영훈 씨의 사건 현장은 충격이었대."저는 2012년 당시 서울 서대문경찰서 형사과장으로 근무하고 있었습니다. 기억에 뚜렷이 남는 그런 사건입니다. 제가 그 살인사건 현장을 많이 접해 봤었는데, 이 사건은 잔인한 걸 넘어서 피해자를 공격했던 공격 횟수가 너무 많았습니다. 부검 결과 한 40여 차례의 자상이다, 이렇게 발표를 했는데 신체의 여러 부위를 찌르다 보니까 어떤 거는 깊이 들어가고 어떤 거는 살짝 들어가고 이런 게 있어서, 실제로는 한 70여 회 이상… 팔, 다리, 몸, 목, 얼굴, 두부 피해자가 전신이 다 찔렸습니다."-강인석, 당시 서대문경찰서 형사과장부검 결과 영훈 씨의 사인은 과다출혈. 확인된 자상만 40여 군데였대. 특히 왼쪽 복부에는 일부 장기가 드러날 정도로 큰 상처가 있었어.충격적인 건 여기서 끝이 아니야. 영훈 씨는 전신을 흉기에 찔린 채 둔기로도 여러 차례 공격당했어. 그러니까 범인은 이미 치명상을 입은 영훈 씨를 향해 끔찍한 공격을 계속 이어간 거야. 시신을 확인한 강 형사의 뇌리를 스친 생각은 딱 하나였어. 이건 우발적인 게 아니라는 것."살인 사건 중에서 면식범의 범행일 경우에 범행 수법이 좀 잔인하다는 특징이 있습니다. 이 정도의 상처를 입힌 그런 살인 사건이라면, 반드시 이거는 면식범의 소행이다. 너무 많이 찔렀다는 것은, 죽이겠다는 확실한 의도의 발현이라고 볼 수 있거든요. 굉장한 원한 관계가 있지 않았나…"-강인석, 당시 서대문경찰서 형사과장상처가 너무 많았어. 우발적 범행이라기엔 죽이는 걸 넘어선 강한 분노가 느껴졌다는 거지. 그래서 강 형사는 영훈 씨에게 원한을 품은 면식범일 가능성을 가장 먼저 떠올렸어.그리고 피가 고여있던 곳과 시신이 발견된 곳이 달랐잖아? 그런데 영훈 씨의 체중은 약 120kg 정도였어. 강 형사는 여기서 두 번째 가능성을 떠올려."(피해자 시신을) 끌어서 옮기기가 혼자서 옮기기에는 피해자가 120kg가량 됐거든요. 쉽지 않았을 것이다, 이렇게 생각이 들었기 때문에, 한 명 이상이었을 것이라고 생각을 했습니다."-강인석, 당시 서대문경찰서 형사과장그렇게 강 형사가 범인의 흔적을 좁혀가던 그때, 한참 모니터를 쳐다보던 한 형사가 "여기 좀 보세요!"라고 소리를 질러. 그날 밤 영훈 씨가 공원으로 향하던 마지막 순간이, CCTV에 남아 있었던 거야. 그 영상을 같이 볼게."그 CCTV는 공원으로 올라가는 그 맨 밑에 계단, 그 계단이 선명하게 찍혀 있었는데요. 피의자로 보이는 세 명, 그리고 피해자로 보이는 사람 하나가 찍혀 있었습니다. 피의자 세 명이 앞서가고 피해자가 가방을 들고 그 뒤를 따라가는 그런 형상이었습니다."-강인석, 당시 서대문경찰서 형사과장앞에 세 명이 가고, 그 뒤에 영훈 씨가 자의적으로 따라가고 있어. 그리고 영훈 씨는 손에 뭔가를 들고 있고."피해자가 왜 따라가고 있지? 뭐 끌려가는 것도 아니고. 범인들이 앞서가고 피의자가 뒤따라가고 있으니까."-강인석, 당시 서대문경찰서 형사과장CCTV 영상이 확인되면서 자연스럽게 이 세 사람이 용의선상에 올랐어. 그리고 다음날, 사건 발생 24시간도 채 지나지 않아 두 명의 용의자가 붙잡혔어. 그런데 이들을 본 형사들 순간 말을 잃었어."잡아놓고 보니까 너무 평범하다는 사실에 좀 놀랐습니다. 고등학생인 이 군하고 홍 양이. 애들인데, 얘네들이 범죄를 저질렀다고? 고등학생이라도 일진 노릇을 하는 과격하게 보이는 애들이 있는데, 얘네들은 전혀 그런 게 아니었어요. 아주 평범한, 그런 청소년들이었습니다."-강인석, 당시 서대문경찰서 형사과장한 명은 고등학교 2학년 남학생 이창식, 그리고 그의 연인이었던 고등학교 1학년 여학생 홍재희. 이렇게 잔인한 살인사건의 용의자가 겉보기에 너무나 평범한 고등학생들이었던 거야. 심지어 두 사람은 사건 다음날 평소처럼 학교에 가서 중간고사까지 쳤다고 해. 강 형사는 곧바로 창식과 재희를 조사했어. 두 사람은 범행 자체를 부인하지 않았어."본인들이 바로 시인했습니다. 그런데 그게(살인이) 그렇게 큰 죄인지 모르고 있었다 뿐이지, 자기들이 범행한 내용에 대해서는 처음부터 한 번도 부인한 적이 없습니다. 또 하나 하여튼 의문점이었습니다. 왜 얘네들은 이런 살인사건을 저질러 놓고도 전혀 심각함이 없을까?"-강인석, 당시 서대문경찰서 형사과장처음에 CCTV에 3명이 있었지? 그렇다면 남은 용의자 한 명은 누굴까? 조사 과정에서 또 한 사람의 이름이 나와. 일명 '해결사'. 사건 6일 전, 재희와 해결사가 주고받은 메시지를 보여줄게.재희: "가위손소녀 빙의해서 목 잘라 버리고 싶은 X끼가 있어."해결사: "주소 하고 번호만 있으면 소멸해 줄게."소멸해 준다? 사람의 목을 자르고 싶다는 표현에도 전혀 당황하는 기색이 없어. 이 해결사는 영훈 씨와는 일면식도 없는, 그날 처음 만난 사이였어. CCTV 속 세 사람, 그리고 영훈 씨. 대체 이 사람들 무슨 관계였던 걸까?"관계들이 좀 되게 불분명했었거든요. 여학생도 나오고 남학생도 나오고, 돌아가신 분은 또 대학생. 대체 무슨 관계로 이들이 엮인 거지?"-김진아, 당시 사건 취재 기자우선 경찰 조사에서 확인된 건, 창식과 재희 그리고 피해자 영훈 씨는 온라인 음악밴드를 통해서 알고 지낸 사이라는 거야."경찰이 알려준 정보는, 인터넷 음악밴드? 이런 식으로 알려주니까. 그러면 제가 이해를 할 수가 있었거든요. 학교도 접점이 없는 것 같고 나이도 엇비슷하지 않은 사람들이 왜 뭉쳤을까? 취미활동을 하면서 뭉칠 수가 있었겠구나. 거기서 조금 약간 이해가 될 수는 있었던 거죠."-김진아, 당시 사건 취재 기자그런데 얼마 지나지 않아 뜻밖의 이야기가 나오기 시작해. 범행 동기를 두고 당시 언론에 보도된 내용이야."신촌 대학생 잔혹사. 범행 동기가 삼각관계.""서울 도심 공원에서 발생한 끔찍한 대학생 살해 사건의 동기가 이른바 삼각관계 때문인 것으로 추정되면서 충격을 더하고 있다."15세 여친 놓고 인터넷 카페 회원끼리 치정극""경찰은 김 씨가 이 군의 애인이었던 홍 양에게 관심을 갖자 이 군과 김 씨 사이에 갈등이 빚어진 것 같다고 밝혔다."영훈 씨가 재희에게 관심을 가지면서 창식과 싸움이 벌어졌다는 거야. 그러니까 치정 때문에 벌어진 사건이라는 거지. 어쨌든 사건 다음 날인 5월 1일, 김 기자도 같은 맥락으로 기사를 썼어. 그리고 새벽이 다 되어서 집에 돌아왔는데, 아무리 생각해도 뭔가 찜찜해. 그런데 그때, 김 기자에게 메일 한 통이 도착해. 제보 메일이었어. 제목은 '치정 아닙니다'. 김 기자는 곧바로 메일을 열었지. 그런데 지금까지와는 전혀 다른 이야기가 펼쳐졌어. 게다가 묘한 이야기가 등장해."인터넷용 기사가 먼저 나갔었습니다 그때. 나갔었는데, 아무리 봐도 너무 찜찜하고, 내가 잘 썼나 다시 한번 확인하고 고민하고 있는 사이에, 메일이 와있더라고요. 그래서 누가 이 시간에 메일을 보내나 해서 봤더니, '치정 아닙니다' 뭐 이런 식의 제목이어 가지고요. 그때 메일이 피해자가 누구고, 지금 잡혀서 조사하는 사람이 누구 누구고, 이건 치정도 아니고 이거는 '사령 카페'에 의한 살인 사건이라고."-김진아, 당시 사건 취재 기자'사령'은 죽은 사람의 영혼을 뜻해. 그런데 이 사령카페에서 활동하던 사람들 사이에선, 좀 다른 의미로 쓰였대."(사령은) 따로 사령계라는 곳에서 와서 수호령 비슷한 존재예요. 근데 저희랑 계약을 맺고서 사는 거.""소환하고 좀 지나니까 검은색이 막 모여 있는 느낌, 연기 같은?""사람마다 다 모양이 달라요. 올챙이 같은 그런 모양도 있고, 실제 인간이랑 비슷한 것도 있고. 근데 시간이 갈수록 걔네(사령)의 형태가 조금씩 보이기 시작하면서 정확히 말도 조금씩 들리고 그랬었어요."-사령 카페 유경험자들이들이 말하는 사령은 우리가 흔히 생각하는 귀신과는 조금 다른 개념이야. 소환하면 내 곁에서 나를 지켜주고 심지어 모습도 보이고 대화도 나눌 수 있다고 믿었어. 그러니까 귀신보다는 나만의 친구, 수호령에 가까웠던 거지. 당시 인터넷을 중심으로 많은 사람들이 사령카페에서 활동하고 있었어."제가 기억하기로는 최소 만 명 이상의 회원들이 있었습니다. 그때 연도(2012년) 당시에 사령 카페는 귀신이나 사령, 그리고 마법 같은 그런 오컬트적인 요소들을 정보 수집을 할 수 있는 총체적인 카페라고 볼 수 있습니다. (올라오는 글들은) 대부분의 한 70%는 사령에 대한 자신들의 후기들, 나머지 30%가 조금 특이한데 마법이나 주술들, 혹은 저주 같은 것들이 있었습니다."-전 사령 카페 회원이들이 입을 모아서 말했던 건 '사령은 존재한다'는 거야. 당시 사령카페에서 공유됐던 사령 소환술이 있어. 종이에 정해진 글자를 쓰고 눈을 감고 "이토다마요 와레오 마모리타마에(이토다마여. 나를 지켜다오.)"라고 주문을 외워. 그리고 머릿속으로 사령의 이름을 정해 그 이름을 소리 내어 부르는 거야. 이런 소환술, 인터넷 괴담이나 놀이처럼 보이잖아? 그런데 당시엔 이걸 진심으로 믿었던 사람들이 꽤 많았대."보통 후기 같은 경우는, 내가 뭘 들었다, 아니면 어떻게 교감을 했다, 내 사령이 누구고, 뭐를 좋아하고. 이런 것들에 대한 것들이 기억이 납니다."-전 사령 카페 회원제보자는 영훈 씨가 살해당한 건 치정이 아닌 사령카페 때문이라고 말했어. 대체 이 사령카페가 영훈 씨의 죽음과 무슨 관련이 있는 걸까? 답을 찾으려면 그들이 믿었던 사령의 세계를 들여다봐야겠지. 지금부터 이 사령카페 안으로 조금 더 깊이 들어가 볼게.사건이 벌어지기 전, 창식은 누군가로부터 묘한 메시지를 받아."어이 저 X새끼 죽여도 돼."밑도 끝도 없이 영훈 씨를 죽여도 된다는 거야. 이 섬뜩한 메시지를 보낸 사람, 누굴까?바로 '마녀'. 당시 마녀를 알고 지낸 사람들의 이야기를 들어줄게."어느 날 저한테 갑자기 귀신같은 게 보인대요. 심심하면 옆에 있는 귀신이랑 같이 대화하고.""악령이 있으니까 좋은 유령인 사령을 소환해야 된다. 이런 얘기도 많이 들었고요."-마녀를 알고 지낸 사람들이런 이야기를 나누던 곳, 어디겠어? 사령 카페. 창식-재희 커플이 마녀와 어울리던 곳이 바로 사령카페였던 거야."사령 카페 내에서 자기가 상당한 능력이 있는 마녀인 것처럼 그렇게 활동을 하다 보니까 나이가 어린 이 군이나 홍 양 같은 경우에는 그 사람(마녀)의 그 얘기를 좀 따랐던 편입니다."-강인석, 당시 서대문경찰서 형사과장"'그랬을 수 있겠다'라는 생각이 조금 더 있었습니다. 그러니까 마녀라는 그 직위에 대한 게 어떻게 보면 좀 절대적인, 이렇게도 해석을 할 수 있습니다."-전 사령 카페 회원정리하면, 이 사건에는 CCTV 속 창식-재희 커플과 해결사, 그리고 CCTV 밖에서 움직이고 있던 마녀. 이렇게 총 네 사람이 얽혀 있었던 거지. 마녀는 화면 밖에 있었지만 사실 대화 곳곳에서 계속 존재해 왔어. 대체 무슨 일이 벌어지고 있었던 건지, 지금부터 자세히 한 번 들여다볼게.4월 29일, 사건 발생 하루 전. 창식에게 낯선 번호로 문자가 와."어디야? 사과하고 싶어."바로 영훈 씨야. 음악밴드 활동을 하면서 창식과 영훈 씨 사이에 다툼이 있었거든. 며칠 전까지 서로 거친 문자를 주고받으며 싸웠어. 그러다 어느 순간 둘 사이에 연락이 끊겼고, 영훈 씨가 친구 번호로 창식에게 다시 연락을 시도한 거야. 먼저 관계를 풀어보려고 손을 내민 거지 영훈 씨가.영훈 씨가 이렇게 창식에게 문자를 보내고 불과 몇 분 뒤, 재희가 곧바로 누군가를 불러."당장 오세요.""집에서 준비 다 하면 갈게."상대는 해결사. 그리고 잠시 뒤 이들의 대화는 더 구체적으로 변해.창식: "내 칼 지금 시골에 있는데. 나도 패고 싶은데."해결사: "칼 종류 뭐냐. 맞는 거 있으면 빌려줄게."창식: "OO은 피 묻는 양이 많아서 싫음."해결사: "공수 가능한 게 이 정도."지금 무슨 얘기를 하고 있는 거야? 처음으로 구체적인 흉기가 등장해. 해결사가 창식에게 빌려주기로 한 흉기는 칼날 길이가 약 10cm 정도 되는 접이식 칼이었어. 그런데 여기서 끝이 아니야. 창식과 재희가 함께 있던 그룹 채팅방에서는 이런 말들까지 오갔어.창식: "오늘 영훈 잡는 날."재희: "아는 지인이 잡아주기로 함."알 수 없음: "돼지 잡는 거 생각함"마녀: "사진 기대. 도축돋네"창식: "완료했다고 하면 톡 기록 다 지워주기 요망함"살인을 아주 가볍게 놀이처럼 말하는 사람들. 사실 이 채팅방은 사령카페 회원들이 모인 그룹 채팅방이었어. 영훈 씨가 사과하고 싶다는 문자를 보낸 그 시각, 이들은 살인 계획을 마치 구경거리처럼 떠들고 있었던 거야. 하지만 이날 결국 이 만남은 성사되지 않았어. 영훈 씨가 약속을 다음 날로 미뤘거든.그리고 4월 30일. 그날이 밝았어. 오전 10시 30분 무렵.마녀: "제물은 언제 오신답니까"제물은 영훈 씨를 말하는 거야. 그런데 불과 20분 뒤, 마녀는 이런 말을 남겨."죽이면 안 된다…라는 기분이 자꾸 든다."그런데 다시 이런 메시지가 올라와.창식: "세상엔 하루에 3만 건의 살인사건이 일어나. 3만 한 건이라고 달라지는 건 없어."마녀: "한 명 정도까지는 죽여도 된단거지."창식은 한 사람의 죽음을 그냥 수많은 사건 중 하나처럼 말했어. 그리고 죽이면 안 된다고 말했던 마녀도 살인 계획에 다시 동조해.어느덧 저녁 7시가 지날 무렵이야. 휴대폰 안에 있던 이들이 하나 둘, 현실로 나오기 시작해. 창식과 재희 그리고 해결사가 신촌으로 모인 거야. 그리고 의문의 존재, 마녀도 그 모습을 드러냈어. 앞으로 닥칠 일은 꿈에도 상상하지 못한 채 영훈 씨도 약속 장소에 도착했어. 그리고 자신의 친구들에게 메시지를 보내."현재 시각이 7시 14분. 조용~"그런데 영훈 씨가 친구들에게 뜻밖의 말을 꺼냈어."다시 원위치로 되돌리자고. 목적은 일단 소영이 구출."의외의 이름이 등장했어. 소영. 영훈 씨와 풋풋한 연애를 시작했던 바로 그 소영 씨야. 소영 씨에겐 우리가 아직 몰랐던 이름이 하나 더 있어. 지금까지 우리가 마녀라고 부르던 사람이, 바로 소영 씨였던 거야.영훈 씨를 죽이자고 창식에게 가장 먼저 말을 꺼낸 사람, 바로 소영 씨야. 그녀의 속마음을 알지 못했던 영훈 씨는 소영 씨를 구출하겠다며 여기까지 온 거고. 대체 이 두 사람 사이에 무슨 일이 있었던 걸까?사건이 벌어지기 딱 한 달 전 4월 1일이야. 만우절이지. 이날 자정, 소영 씨는 창식과 재희에게 메시지를 보내."나도 이게 꿈이었으면 좋겠고 만우절 장난이면 좋겠어."소영 씨가 영훈 씨랑 헤어진 거야. 1월 1일에 시작된 두 사람의 연애는, 석 달 만에 끝났어. 그렇다면 왜 헤어진 걸까? 사실 두 사람 사이에는 사령 카페를 둘러싼 갈등이 있었어. 소영 씨가 지인과 나눈 대화를 보여줄게."그 새X는 오컬트 좋아해서 잠시 몸 담갔는데, 자기가 아는 거랑 많이 다르다고 보이지도 않으니 안 믿죠.""난 그 놈이 지금 당장 벼락 맞아 죽어도 이상하지 않을 것 같아요."소영 씨에게는 자신이 믿고 어울리던 이 세계가 꽤 중요했어. 하지만 영훈 씨는 보이지 않는 사령의 존재를 믿지 않았던 거지. 영훈 씨는 소영 씨가 어울리던 사람들을 두고 '사령 카페 소굴'이라고 불렀대. 하지만 소영 씨의 세계에선 사령의 존재를 믿고 존중하는 게 그들의 가장 엄격한 규칙이었거든."예를 들어서 어떤 사람이 '내 사령이 이렇다' '내 사령이 뭘 좋아한다'라고 하면, 그냥 무조건적인 존중. 그런 식의 기본인데, 저 같은 경우에는 너무 과학적으로 자꾸 접근하다 보니까 많이 환대받지 못했던 그런 경험이 있습니다. 교주가 마녀가 되는 거고, 교단은 카페가 되다 보니까. 실제로 그것(사령 카페)에 굉장히 몰두하고 현실처럼 받아들이는 분들이 굉장히 많았습니다. 한편으로는 어떻게 보면 사이비 집단의 성향이 조금 더 있지 않았을까."-전 사령 카페 회원두 사람이 이 세계를 바라보는 방식이 완전히 달랐던 거야. 그렇게 두 사람이 헤어진 다음날, 소영 씨뿐 아니라 창식과 재희, 그리고 함께 어울리던 사람들이 우르르 채팅방을 나간 거야. 얼마 전까지만 해도 같이 대화하던 방에, 이제 영훈 씨 혼자 덩그러니 남았어. 이날 이후 영훈 씨의 말은 거칠어져."지금 나랑 장난까?""사람 하나 반X신 만들어놓고 지들끼리 낄낄 대고 있겠지.""그쪽 톡방 사람들한테 나 초대해 놓고 진심으로 사과 해라."이런 식으로 영훈 씨는 약 3주 동안 200통 넘게 욕설이 섞인 문자를 보냈어. 급기야 인터넷에 창식과 재희의 신상을 공개하겠다는 협박까지 했지. 시작은 소영 씨와의 갈등이었지만, 어느새 창식과 재희까지 얽히게 된 거야. 결국 갈등은 걷잡을 수 없이 커져버린 거지. 그런데 며칠 뒤, 영훈 씨가 소영 씨에게 이런 문자를 남겨."너한테 화낼 게 아니었는데 미안하다. 내가 잘못했어. 화 풀리면 연락 줘."화를 내던 영훈 씨가 소영 씨에게 먼저 사과한 거야. 그렇다면 소영 씨, 이 사과를 받아줬을까? 다음날 소영 씨가 SNS에 남긴 글이야."진심으로 네가 죽었으면 좋겠어."어느 순간부터 둘은 완전히 다른 방향으로 나아가기 시작해. 그렇게 서로 다른 마음을 품은 채, 창식과 재희 그리고 마녀 소영 씨, 이 세 사람과 영훈 씨가 만나게 됐어. 소영 씨를 본 영훈 씨의 마음, 어땠을까?"전부 다 왔어. 소영이도 있어.""무슨 이야기 먼저 하지? 뭔가 멋진 말 좀 생각해 줘."하지만 그런 영훈 씨의 마음과 달리 소영 씨는 모두 모이자 금세 집으로 가버렸어. 그리고 그 자리에, 영훈 씨가 처음 보는 사람이 합류해. 바로 해결사. 영훈 씨는 그 세 사람을 따라 걸으면서 이 상황을 알렸어."지금 상황.""소영이는 갔어."영훈 씨로서는 어떤 상황이 된 거야? 만나고 싶었던 소영 씨는 떠났고, 대신 한 번도 본 적 없는 남자와 창식, 재희만 남은 거야. 세 사람은 계속 어디론가 걸어가고, 영훈 씨는 그 뒤를 따라갔어. 영훈 씨가 그들을 따라간 이유는 뭐였을까?"그때는 솔직히 이해가 안 갔었거든요. 이해가 안 갔는데, 이제 다시 생각을 해보면. 그만큼 고인한테는 절박하지 않았나 생각이 들더라고요. 그 세계가 고인한테는 굉장히 소중했던 거죠. 그래서 어떻게든 잘해보고 싶었고, 잘 안 되니까 욕도 하고 화도 냈었던 거고. 잘못했으니까 다시 한번 잘 지내보자 이렇게 손을 내밀렸던 건데 안 좋게 된 거죠."-김진아, 당시 사건 취재 기자아무리 싸웠지만, 오늘은 어쨌든 본인이 사과를 하러 왔으니까. 그래서였을까. 4월 30일 그날, 영훈 씨가 신촌에 오면서 챙겨온 게 있어. 영훈 씨 손에 들고 있던 그것."피해자의 입장에서 이 군과의 관계는, 다툼은 있었지만 일시적인 것으로 생각을 했던 것 같습니다. 자기가 뭔가 선물을 해야 되겠다고 생각을 해서, (이창식 군이) 게임을 좋아하니까 인천까지 내려가서 그래픽카드를 사서 온 것으로 확인이 됐거든요. 그거를 선물해 주면 화해가 되지 않을까 이렇게 생각을 했던 것 같습니다."-강인석, 당시 서대문경찰서 형사과장창식에게 선물하기 위해 멀리까지 가서 그래픽카드를 사온 거지. 다시 창식, 그리고 재희와 관계를 회복하는 것. 그리고 소영 씨와 원위치로 돌아가는 것. 아마도 그게 영훈 씨가 마지막까지 바랐던 일이었을 거야. 그래서 친구 번호까지 빌려서 창식에게 만나자고 했던 거지.저녁 8시 13분, 영훈 씨가 친구들에게 메시지 하나를 남겨."점점 골목. 왠지 수상."이게 영훈 씨의 마지막 메시지야. 그리고 불과 얼마 지나지 않아 우리가 봤던 그 CCTV 속 모습이 찍힌 거야."그렇게 (공격을) 시작한 겁니다. 피해자가 (공원에 있는) 계단에 앉고 약간 뒤로 돌아서 얘기를 시작하자마자 (해결사가) 신호를 줬고. 실제 범행의 시작은 이 군이 먼저 시작했습니다. 상처에 비해서 반항흔이 별로 많지 않았습니다. 바로 제압이 됐던 걸로 보이고요. 제압이 된 상태에서도 범인들이 계속 칼로 난자한 것으로 확인이 됐습니다."-강인석, 당시 서대문경찰서 형사과장해결사가 영훈 씨를 제압하는 동안 창식은 해결사로부터 미리 건네받은 칼을 휘둘렀어. 판결문에 따르면 쓰러진 영훈 씨는 두 사람에게 이렇게 말했다고 해."잘못했어. 제발 살려줘."이 말을 듣고 창식과 해결사는 어떻게 했을까? 두 사람은 공격을 멈추지 않았어."시신이 더 이상 움직이지 않으니까 숲에다 던져 놓으면 '발견되기 어려울 것이다' 이렇게 생각하고 숲으로 유기를 한 겁니다. 상당히 피가 많이 흘려져 있었습니다."-강인석, 당시 서대문경찰서 형사과장같은 시각 재희는 계단 아래쪽에 있었어. 계단을 타고 내려온 피를 보고, 재희가 그룹 채팅방에 메시지를 남겨."아 피다. 멘붕!"그리고 누가 올라오는지 계속 망을 봤어. 창식은 고등학교 2학년, 재희는 고등학교 1학년이야. 그런데 어떻게 이렇게까지 할 수 있었을까? 그 와중에 해결사를 믿었던 걸까? 이 해결사. 어떤 사람 같아? 사람을 죽이는 것에 대해 아무렇지도 않게 얘기했어. 심지어 흉기까지 직접 준비했어. 그런데 경찰에 붙잡힌 뒤 해결사의 진짜 정체가 드러났어. 대학교 1학년. 20살에 윤 씨. 윤 씨는 왜 한 번도 본 적 없는 사람을 이렇게까지 공격한 걸까?한편 그 시각. 먼저 자리를 뜬 소영 씨는 창식과 재희에게 이런 메시지를 보냈어."일 처리 잘해라. 지갑 나오면 반띵하자."지금 소영. 현장에 없었다고 해서 살인 계획에 참여하지 않았다고 볼 수 있을까? 경찰은 처음부터 소영 씨를 지나치지 않았어."처음부터 제보자가 피해자(영훈 씨)가 박소영 씨를 구출하기 위해서 사령 카페의 그 회원들을 만나러 간다고 얘기를 했고. 이 사람이 어떤 식으로든지 관계가 있을 거라고 처음부터 생각을 하고 있었습니다."-강인석, 당시 서대문경찰서 형사과장경찰은 그룹 채팅방 내용을 확인한 뒤 소영 씨도 이 사건에 관련이 있다고 보고 곧바로 체포했어. 여기까지가 이 사건의 내막이야.아까 제보자는 이 사건이 사령 카페 때문이라고 했잖아. 영훈 씨가 공원에 간 게, 사령 카페에 빠진 소영 씨를 구출하기 위해서라는 거지. 그런데, 정말 그게 전부였을까? 이 사건을 취재했던 김 기자는, 14년이 지난 지금도 여전히 의문이 남는다고 해."14년이 지났는데도 계속 기억을 하고 있는 걸 보면. 그게 (사건이) 완전히 해결이 안 됐다고 생각을 해서 그런 것 같기도 합니다. 왜 그랬을까? 원인이 사령 카페가 맞았나?"-김진아, 당시 사건 취재 기자이 사건이 벌어진 지 1년 뒤, 일본에서도 누군가 똑같은 질문을 하고 있었어. '왜 그렇게까지 한 걸까?' 이 질문에 대한 답을 찾기 위해 잠시 일본으로 날아가 볼게.2013년 7월 12일. 일본 히로시마의 한 경찰서야. 고등학교 2학년 소녀가 찾아오더니 경찰에게 뜻밖의 말을 꺼내."제가 친구를 죽이고 산에 버렸어요."친구를 죽였다고 자수한 거야. 이 한마디로 그동안 아무도 몰랐던 사건 하나가 세상에 드러나고, 곧 일본 전역에 대서 특필돼. 당시 이 사건을 지켜보고 있었던 카와키타 기자에게 이야기를 직접 들어볼게."저는 히로시마와 다른 지역에서 일하고 있었는데 전국적으로 보도 됐기 때문에, TV나 신문, 인터넷으로 이 사건이 크게 보도됐던 것은 기억하고 있습니다. 그 시대답다고 할까요? 시대를 반영한 사건이라는 느낌이었어요. 2013년 무렵에는 많은 사람들이 SNS 메신저를 다들 쓰기 시작하던 무렵이었고요. 그곳이 무대가 된다는 점에서 새로운 현상이라고 할까요?"-카와키타 아키미츠, 지역 신문사 기자바로 사건의 무대가 스마트폰에서 펼쳐졌다는 거야. 이게 무슨 뜻인지, 시간을 보름 전으로 돌려볼게.2013년 6월 27일 밤, 일본 히로시마의 한 편의점 앞이야. 고등학교 2학년 여학생 하루카는 이곳에서 또래의 소녀 두 명을 처음 만났어. 잠깐 이야기를 나누다가 두 소녀는 하루카에게 묘한 제안을 하나 했대."우리 방에 들어올래?"자신들이 들어가 있던 그룹 채팅방에 초대한 거야. 처음엔 그저 가벼운 초대였어. 그런데 이 가벼운 초대 하나로 하루카는 뜻밖의 사람과 마주치게 돼. 바로 같은 고등학교 동급생 리사. 하루카가 초대된 이 그룹 채팅방은 같은 지역에 사는 소년소녀 50여 명이 대화를 나누던 방이었거든. 그리고 그 안에 하루카와 사이가 크게 틀어졌던 리사가 있었던 거야. 그러니까 하루카가 이 방에 입장한 그 순간부터 두 사람의 말싸움이 시작돼.리사: "못생긴 게."하루카: "닥쳐."리사: "나대지 마라."이 대화를 직접 본 카와키타 기자는 이렇게 기억해. 단어들이 너무 짧고 빨랐다고."지금도 기억하고 있는데, 감정적인 말들. 짧은 단어들, 확실한 의미를 모를 말들. 일본어로 말하면 찰나적인, 순간적인 느낌이었어요. 짧은 대화가 점점 계속되고 기억하기로는 짧게는 수 초 단위로 대화가 이뤄졌습니다. 굉장히 빠르다는 인상을 가졌습니다."-카와키타 아키미츠, 지역 신문사 기자몇 마디가 오가면 바로 다음 말이 튀어나오고, 생각할 틈도 없이 메시지들이 쏟아졌던 거지. 그런데, 그 수많은 말들 가운데 지금까지도 기억에 남는 말이 하나 있대."50여 명이 있는 방에서 싸움이 시작되는데요. 서로 '데테코이야'라고 말합니다. 정말 할 생각이었는지는 모르겠지만, 도발적인 말이잖아요."-카와키타 아키미츠, 지역 신문사 기자'데테코이야'. 우리말로 하면 '너 나와' 라는 거야. 이 한 마디로 싸움의 무대가 바뀐 거야. 휴대폰 안에서, 현실 세계로. 말싸움이 시작된 지 얼마 후에 리사는 하루카를 처음 이 방에 초대했던 두 소녀에게 부탁 하나를 했어."하루카랑 친한 척하면서 밖으로 불러내줘."두 소녀는 이 부탁을 받아들였어. 그리고 같은 시각에 리사는 하나 둘 사람들을 불러 모으기 시작해. 차를 가진 지인까지 불렀대. 그렇게 새벽 4시가 넘은 시각, 하루카는 자신이 기다리고 있던 소녀들을 만나러 나와. 그리고 별다른 의심 없이 차에 올라탔지. 그런데 갑자기, 숨어있던 리사와 일행들이 차 안으로 잇따라 올라타. 그제야 하루카도 상황을 알아챘어. 하지만 이미 늦었어. 그때부터 달리는 차 안에서 폭행이 시작됐거든. 그러는 동안 이 차는 점점 더 인적이 드문 산으로 가. 그리고 그곳에서 하루카는 목이 졸려 숨졌어.이 모든 일이 24시간도 채 안 돼서 벌어졌어. 수사가 시작되면서 드러난 공범의 수는 7명. 하루카의 목을 졸은 리사와 리사의 남자친구, 살인 현장을 곁에서 본 리사의 친구 커플. 시신 유기 장소까지 차를 몬 운전자. 하루카를 불러낸 소녀 2명까지, 모두 7명이야.대체 이들은 왜 그날 함께했던 걸까? 전문가는 그 이유를 SNS라는 닫힌 세계에서 찾았어."기본적으로 닫힌 세계 속에서는 그 자리의 동조압력이 쌓입니다. 그 속에서 이른바 관객, 보는 쪽과 보이는 쪽이 성립되었고, 아무도 벗어날 수 없었다는 점이 하나의 특징이 아닐까 생각합니다. 집단이 내게 요구하는 캐릭터에서 벗어나기란, 실제 세계에서도 어렵지만 인터넷 속에서는 더욱 어려워지고 있습니다. 주변에서 나에게 요구하는 캐릭터를 연기하지 않으면 그 집단에서 자신이 배제된다는 뜻이에요. 자신이 소속된 집단에서 스스로가 사라진다는 뜻입니다."-도이 다카요시, 범죄사회학자그러니까 그룹 채팅방이라는 닫힌 세계엔 무려 50명에 가까운 사람들이 있었고 현장에서 벌어지는 일은 계속 공유되고 있었어. 누군가 보고 있으니까 더 센 말을 하게 되고, 그 안에서 이미 만들어진 자신의 역할에서 빠져나오기도 점점 어려워진 거지.1년 전 한국 신촌에서도 비슷한 일이 있었잖아? 처음 이 사건은 치정 때문이라고 잘못 알려졌어. 그러다가 사령카페를 둘러싼 갈등임이 드러났지. 닫힌 세계. 그 안에서 만들어진 캐릭터. 그리고 그 모습을 지켜보던 사람들. 낯설지 않지? 그렇다면 신촌 사건도 닫힌 세계가 만든 비극인 걸까?2012년 신촌으로 돌아가서, 이 사건에 얽힌 네 사람의 퍼즐을 다시 맞춰볼 거야. 퍼즐의 구심점이 된 사람. 해결사 윤 씨? 마녀 소영 씨? 놀랍게도 창식이의 여자친구 재희야.해결사 윤 씨를 불러들인 사람도 재희였어. 물론 그날 재희는 직접 손에 흉기를 쥐지는 않았지. 하지만 흉기를 든 창식과 윤 씨, 두 사람을 한자리에 모은 순간 재희는 이 판의 한가운데에 서게 된 거야.2012년 사건이 벌어진 뒤, 자정을 넘긴 시간이야. 재희가 누군가에게 연락을 했어. 해결사 윤 씨야.재희: "우리가 안전한 건 아니지. 많이 위험한가?"해결사: "너는 이 상황에 개입 안 된 거라 생각해. 내가 했다고 한다니까? 내 무기들로 한 거였잖아."왜 윤 씨가 다 책임지려고 하지? 윤 씨는 영훈 씨를 그날 처음 봤다고 했잖아. 그런데 범행을 주도한 것도 모자라 자기가 혼자 한 일이라고 하겠다는 거야. 우리가 지금까지 봐온 윤 씨는 이른바 해결사였지. 그런데 사실 그는 전과도 없는 평범한 대학생이었어. 아까 처음에 재희가 보냈던 메시지, 기억나? 윤 씨는 재희의 죽이고 싶은 사람이 있다는 요청에 이 범행에 뛰어들었잖아. 단지 지인이 죽이고 싶다는 이유만으로, 범행 동기가 될 수 있을까? 그걸 확인하기 위해 우리가 만난 사람이 있어. 당시 윤 씨를 직접 면담했던 정연대 프로파일러야. 정연대 프로파일러는 윤 씨의 범행 동기를 파악하려면 재희와의 관계에 주목해야 된다고 이야기했어."저는 서울청 과학수사계에서 범죄 분석관으로 근무를 하고 있었고 주범이었던 윤 군을 면담을 했었습니다. 윤 군이 애착을 느끼는 대상은 구체적으로는 홍 양이었어요. 일단 윤 군의 경우에는 학교에서나 친구들에게 왕따나 따돌림 같은 것들을 당했었기 때문에, 홍 양도 마찬가지로 또래들한테 어울리지 못하는 측면들이 있어서. 홍 양에 대해서는 '내가 어떻게든 도와줘야 되겠다' 이런 식의 진술을 했었습니다. 연민 혹은 동질감 같은 것을 가지고 있었다고 생각합니다. 그래서 자기와 동일시를 해서, 그 어려움을 해결해 주려고 한 것이 아닌가. 그 집단 자체에 대해서 '집단을 보호하기 위해서 내가 이걸 한다' '집단이 이걸 원한다' 라는 거에 매몰됐었던 것 같습니다. 저는 개인적으로는, 윤 군이 이 집단 내에서 버림받고 싶지 않았기 때문이 아닐까, 라고 생각을 합니다."-정연대 프로파일러, 당시 해결사 윤 씨 면담윤 씨는 재희에게서 자신의 모습을 봤고, 현재 소속되어 있는 이 집단에서 밀려나고 싶지 않았다는 거야. 윤 씨에게 해결사는 온라인에서 필요한 사람이 되고자 스스로 만들어낸 캐릭터인 셈이지. 그런데 윤 씨만으로 이 사건이 여기까지 온 걸까? 창식은 사건 다음 날, 섬뜩한 말을 하나 남겼어.마녀: "아무것도 모르는 걸로 살아. 원한다면 기억 지워줄게."창식: "미쳤어? 난 이 감각 평생 지고 살아갈 거야."창식이 말하는 '이 감각'이라는 게 뭘까?"이창식 군이 보면 자기는 '잊어버리지 않을 거야'라고 얘기하잖아요. 이 감각을, 잊을 수 없다가 아니라, 잊고 싶지 않다는 취지로 얘기하거든요. 이게 되게 섬뜩한 이야기예요. 이 모든 스토리에서 저는 가장 섬뜩한 게 그 말이었거든요. 이렇게 보면, 그 말은 죄책감이나 후회가 아니에요. '살인의 추억' 같은 느낌이에요. 드디어 살해를 해본 거잖아요. 드디어 살해를 해본 이 감각, 이 경험을 잊으면 안 되는 거예요. 트로피처럼."-김태경 교수, 서원대학교 상담심리학과후회해서 잊지 못하겠다는 게 아니라, 잊고 싶지 않은 경험처럼 보였다는 거야. 고등학교 2학년인 창식이 어떻게 이렇게까지 잔인한 살인범이 됐을까."홍재희 양이라고 하는 인물에서 두 사람(이창식 군과 윤 씨)의 관계, 이 관계를 분석해 봐야 될 필요성이 있겠다는 생각이 드는 거죠. 상황만 보면 이 둘 간에, 윤 씨는 아니더라도 적어도 이창식 군은 라이벌 의식이 작용했을 가능성도 있다는 거죠. 이창식 군이 그거(라이벌 의식)에 좀 자극되었을 가능성도 있어요. 그래서 더 섬뜩한 거예요. 이들에게는 이 사람을 얼마나 노련하게 전문가답게 살해하느냐가 되게 중요한 이슈였을 수도 있겠구나 생각이 드는 거죠."-김태경 교수, 서원대학교 상담심리학과실제로 창식은 마치 살인에 익숙한 사람인 것처럼, 해결사 못지않은 전문가인 것처럼 말을 했어. "XX은 피 묻는 양이 많아서 싫음", "완료했다고 하면 톡 기록 다 지워주길 요망함" 이런 메시지들을 보냈었잖아.그리고 또 한 사람, 소영 씨는 어째서 한때 사랑했던 사람의 죽음을 그렇게 쉽게 입에 올릴 수 있었을까. 전문가는 한 사람의 분노보다 서로의 분노를 키운, 집단에 주목했어."박소영이 뭐라고 얘기하냐면, '제물은 언제 오신답니까' 라고 말을 해요. 그러니까 피해자를 제물이라고 얘기하는 거죠. 피해자를 살아있는 사람으로 보는 게 아니라, 사령 카페라고 하는 그 분위기에 힘을 입어서 제 취급하는 거예요. 악을 처단하듯이. 그냥 자기 개인감정일 뿐이잖아요. 근데 이 집단 안에서 그 사람(피해자)은 공공의 적인 거고, 제물 취급하는 이런 식의 이야기를 해요. 이창식 군과 홍재희 양 입장에서는 이게 되게 (자기 행동이) 정당화되는 거예요."-김태경 교수, 서원대학교 상담심리학과그러니까 재희는 불이 난 집에 부채질을 했고, 윤 씨는 그 불길을 끝까지 키웠고, 창식은 직접 불길 속으로 뛰어들었어. 그리고 처음 불을 붙인 소영 씨는, 끝내 그 불을 끄지 않았지. 어쩌면 서로 다른 네 사람이 닫힌 세계에서 가장 나쁜 방식으로 맞물린 결과가 아니었을까.결국 창식과 윤 씨는 각각 징역 20년, 재희는 장기 12년, 단기 7년. 소영 씨는 살인방조 혐의로 징역 7년을 선고받았어. 당시 창식, 재희, 윤 씨 세 사람 모두 소년법상 소년이었거든. 어느덧 사건이 벌어진 지 14년이 흘렀으니까, 재희와 소영 씨는 아마 출소했을 것으로 보여. 그런데 이들에게 꼭 묻고 싶은 게 있다는 사람이 있어. 통화 녹음을 하나 들려줄게.여자: "영훈이 마지막으로 본 거 나잖아. 그것 때문에 살인 혐의로 긴급 체포됐어. 난 진짜 걔들이 진짜 할 줄은 몰랐고, 그런 얘기가 나온 거는 알고 있었고."남자: "미리 나온 거였어? 그 얘기가?"여자: "이따가 전화할게."이 여자 목소리는, 소영 씨야. 그럼 상대 남자는 누굴까? 사건 직후 소영 씨에게 직접 전화를 걸어 그날 무슨 일이 있었는지 물었던 사람. 그리고 영훈 씨의 죽음이 치정 때문으로 알려지자 언론에 연락해서 진실을 알렸던 제보자."사건 초기에 치정 살인극이라고 해서, 이 친구(영훈 씨)도 기사 댓글로는 엄청 욕을 먹었던 게 생각이 나고. 그것 때문에라도 좀 바로잡고자 제보를 하게 됐죠.-인우근, 영훈 씨의 친구바로 영훈 씨와 함께 음악밴드 활동을 했던 친한 형이야. 사건 당일 영훈 씨가 마지막까지 상황을 남겼던 그룹 채팅방에도 함께 있었어. 그날 영훈 씨를 더 적극적으로 말리지 못한 일이 아직도 마음에 남아서 인터뷰에 응해주셨어. 직접 이야기를 들어볼게."한없이 착한 친구였습니다. 딱 떠오르는 게, 사실… 다 같이 밴드 카페 가서 잘 치지도 못하는 악기들을 연주했던 게 생각이 나긴 해요. 내가 이걸 할래, 내가 이거 할래, 하면서. 한 곡도 제대로 못 쳤거든요. 근데 그 공간에서 웃고 떠들고. 우리 다음에는 한 곡이라도 쳐보자고 했던 게 떠오르긴 합니다."-인우근, 영훈 씨의 친구20대 초반은 다들 그렇잖아. 하고 싶은 건 많은데 능숙하지는 않고. 인간관계도 서툴고. 영훈 씨도 그냥 그런 평범한 스무 살이었던 거야. 우근 씨는 그런 영훈 씨의 모습을 아직도 기억하고 있었어."형으로서 좀 친구로서, 좀 더 마음을 아니면 관심을 더 가져주지 못한 게 후회돼요. 미안하다고 얘기하고 싶고요."-인우근, 영훈 씨의 친구그런데 우근 씨에겐 그날 끝내 묻지 못한 말이 하나 남아 있었대. "이따가 전화할게"라는 그 말을 끝으로 소영 씨와의 통화가 끊겼잖아. 우근 씨가 그때 더 묻고 싶었던 건 뭐였을까?"'진짜 너희가 한 게 맞아?' 그 사람한테서 듣고 싶었어요. 진짜로 한 거라는 것을 알게 되니까. 오만 가지 생각이 많이 들더라고요. 사실 더 묻고 싶기도 했었죠. 전화 끊기 전에, '진짜 이렇게까지 해야 했냐'까지 묻고 싶었는데 그냥 끊더라고요. 지금에 와서 물어보면, '한 생명을 뺏을 권리가 너희한테 왜 있을 거라고 생각하냐?' 이런 걸 묻고 싶죠."-인우근, 영훈 씨의 친구우근 씨가 그때 묻지 못한 질문에, 대신 답할 수는 없어. 사건 며칠 전, 영훈 씨가 직접 남긴 글이 하나 있거든. 이 글로 오늘의 이야기를 마무리할게."그동안 정말 죄송합니다. 감정 컨트롤이 제대로 안 되더라고요. 다시 한번 사과드립니다."#미안한마음을담아 #소영 #창식 #재희 #특히이셋정말미안하다영훈 씨가 수차례 사과를 할 동안 그들은 살인을 계획하고 있었어.살인을 계획하던 그들의 채팅방. 그 안에는 '마녀'와 '해결사'가 있었지. 그런데 또 하나 빼놓을 수 없는 캐릭터가 있어. 바로 '관객'이야. 사건이 벌어지기 전 소영 씨와 창식, 재희와 함께 그룹 채팅방에서 이 상황을 방관하던 사람들이 있었거든. 생각해 보면 우리는 관객이 될 때가 많아. 온라인에서 누군가를 욕하는 건 정말 쉬워. 그런데 '그만합시다'라고 말하는 건 또 어려운 일이지. 나 하나 나선다고 뭐가 좀 달라질까 싶었을 수도 있고, 괜히 끼어들었다가 피곤해질까 봐 외면했을 수도 있어. 혹은 어느 순간 나도 모르게 휩쓸려서 한마디를 보태고 있을지도 몰라.모두가 한 사람을 향해 비난의 말을 쏟아내고 있을 때, 너 같으면 한마디를 더 보탤래? 아니면 멈춰 세울래? 오늘 이야기는 여기까지야.강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)