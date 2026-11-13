박성현, 시드전 최종 59위…내년 KLPGA 정규투어 풀시드 획득 실패

▲ 지난 11일 경기 고양시 뉴코리아CC에서 열린 유럽여자프로골프투어(LET) 아람코 코리아 챔피언십 최종 라운드에서 박성현이 샷을 날리고 있다.

국내 무대 복귀를 노렸던 여자골프 스타 박성현 선수가 정규투어 시드전을 부진한 성적으로 마쳐 내년 풀시드 획득에 실패했습니다.박성현은 전남 무안군 무안 컨트리클럽에서 열린 한국여자프로골프(KLPGA) 2027 정규투어 시드순위전 본선 최종 4라운드에서 버디 2개, 보기 2개로 이븐파를 쳤습니다.최종 합계 2언더파를 기록한 박성현은 참가자 127명 가운데 59위로 시드전을 마감했습니다.최종 순위 20위권에 들어야 내년 정규투어에 꾸준히 참가할 수 있는 이른바 '풀시드'를 확보할 수 있고, 30위권은 제한된 숫자의 대회에 나설 수 있는 '조건부 시드'로 분류되는데, 박성현은 59위에 그쳐 조건부 시드조차 사실상 어렵게 됐습니다.낮은 순위의 선수들은 앞 순번 선수들의 자리가 비었을 경우나 초청 선수 자격으로만 출전 기회를 얻을 수 있습니다.'남달라'라는 별명으로 불리며 팬들의 큰 사랑을 받아온 박성현은 2015년에 3승, 2016년에 7승을 몰아치며 불과 2년 사이 KLPGA 투어에서 10승을 거두고 2017년 LPGA 투어로 무대를 옮겼습니다.메이저 대회 US여자오픈과 KPMG 여자 PGA 챔피언십 우승을 포함해 LPGA 투어에서 7승을 거두며 한때 세계랭킹 1위까지 올랐습니다.하지만 2019년 6월 월마트 NW 아칸소 챔피언십 이후 7년 넘게 우승을 추가하지 못했고, 내년 국내 무대 복귀를 위해 '지옥의 레이스'로 불리는 시드전에 나섰지만 결국 목표했던 결과는 얻지 못했습니다.이런 가운데 이번 시드순위전에서는 정규투어 통산 4승의 마다솜이 최종 합계 19언더파로 1위를 차지했고, 이어 이승민과 김나영, 정슬기, 황유나, 김소정, 홍지원, 황아름, 임지유, 정민서 등이 톱10에 이름을 올리며 내년 정규투어 시드를 따냈습니다.(사진=연합뉴스)